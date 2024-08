Corpo encontrado em Arapoti é de mulher que estava desaparecida

O corpo de uma mulher foi encontrado no fim da manhã desta segunda-feira (19) em uma área de mata em Arapoti. Segundo informações exclusivas apuradas pela reportagem da Folha, trata-se de Jociele de Jesus de Abreu, de 21 anos, que estava desaparecida.

De acordo com as primeiras informações, Jociele não era vista pelos familiares desde o último sábado (17). Imagens da mulher foram divulgadas nas redes sociais informando que a filha de Jociele estava sentindo sua falta, além de apontar que a família estava suspeitando de que algo tivesse acontecido com a mulher, pois ela nunca havia saído e passado tanto tempo sem dar notícias.

Já por volta das 11h30 desta segunda-feira, uma mulher estacionou seu automóvel na Rua Moises Lupion, próximo a Linha Verde, e ao descer do carro acabou avistando em meio a mata algo que parecia ser uma pessoa. A mulher pediu ajuda em um estabelecimento comercial e a equipe da Polícia Militar foi acionada.

Os policiais estiveram no local e confirmaram se tratar de um cadáver feminino. Com isso, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar início às investigações e recolher o corpo da vítima.

Já na tarde desta segunda-feira, a reportagem da Folha teve a confirmação de que o corpo é de Jociele. Ainda segundo foi apurado, a mulher apresentava sinais de violência indicando um possível assassinato. Apesar disso, as causas e circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas

Com isso, os investigadores da Polícia Civil deram início as diligências para identificar a autoria do crime e prender os responsáveis. Denúncias e informações que possam ajudar nas investigações podem ser feitas de forma anônima através do telefone (43) 3557-1323 da Polícia Civil ou 190 da Polícia Militar.