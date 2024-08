Pedestre morre após ser atropelado na BR-153

Um grave acidente de trânsito registrado na noite da última quinta-feira (15) tirou a vida de um pedestre na rodovia BR-153 no trecho que passa pelo município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, uma motocicleta Honda CBX 250 Twister seguia pela rodovia com dois ocupantes e, na altura do km 109, acabou atingindo um pedestre.

Com o impacto, o pedestre ficou ferido e foi levado ao hospital em estado grave, não resistiu e veio a óbito. Os dois ocupantes da moto também tiveram ferimentos e receberam atendimento médico.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.