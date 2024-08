Mulher é encontrada morta em Arapoti

O corpo de uma mulher foi encontrado por volta das 11h30 da manhã desta segunda-feira (19) no município de Arapoti, nos Campos Gerais.

Continua após a publicidade

De acordo com as primeiras informações, uma mulher que transitava pela Rua Moises Lupion, próximo a Linha Verde, parou seu carro e, ao descer do veículo, acabou avistando algo que parecia ser uma pessoa. A mulher pediu ajuda em um comércio sendo constatado se tratar de um corpo humano.

Continua após a publicidade

Diante da situação, a equipe da Polícia Militar foi acionada e esteve no local prestando atendimento a ocorrência sendo confirmado se tratar do corpo de uma mulher já sem vida. Com isso, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima.

Até o momento, não há confirmação oficial de quem seria a vítima, assim como a provável causa da morte. Segundo populares, há sinais de violência no corpo da vítima. Policiais militares e agentes da Polícia Civil isolaram o local e aguardam a chegada do IML.

O achado do cadáver gerou vários comentários visto que uma mulher de 31 anos identificada como Jociele de Jesus de Abreu está desaparecida e não é vista pela família desde o último sábado. Porém, até o momento não há confirmação oficial das autoridades de que o corpo seja desta mulher.

O caso deve ser investigado.