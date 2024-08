Números apontam liderança de Alcione Lemos nas intenções de voto em Jaguariaíva

A pesquisa, realizada pelo Instituto Alvorada Pesquisas no dia 9 de agosto de 2024, ouviu 400 eleitores da cidade e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número de protocolo PR-03676/2024.

Uma pesquisa recente de intenção de votos para a eleição municipal de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, revela que a prefeita Alcione Lemos, que busca a reeleição, está liderando a corrida eleitoral com 42,50% das intenções de voto. A pesquisa, realizada pelo Instituto Alvorada Pesquisas no dia 9 de agosto de 2024, ouviu 400 eleitores da cidade e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número de protocolo PR-03676/2024.

A chapa formada por Juca Sloboda e Reginaldo aparece em segundo lugar, com 33,80% das intenções de voto, enquanto a dupla Graciane Cava e Mille tem 13,00%. Roberto da Farmácia e Luciano Simões obtiveram 1,80% das intenções de voto. Ainda, 6,30% dos entrevistados se declararam indecisos, e 2,60% optaram por branco/nulo/nenhum.

A pesquisa possui uma margem de erro de 4,9% para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. Ela foi encomendada pela Editora Folha Extra Me LTDA, sendo financiada com recursos próprios, e realizada em conformidade com a resolução 23.727 do TSE, de 27 de fevereiro de 2024.

Além das intenções de voto, a pesquisa também mediu a aprovação da atual administração municipal. Segundo os dados, a gestão da prefeita Alcione Lemos é aprovada por 79,00% dos entrevistados, enquanto 17,80% desaprovam. Um percentual de 3,20% dos eleitores afirmou não saber ou preferiu não opinar.

Juca Sloboda, que aparece como principal adversário de Alcione, já foi prefeito de Jaguariaíva em duas gestões anteriores, assumindo pela primeira vez em 2013 após a morte do então prefeito Baroni, e sendo reeleito para o mandato de 2016 a 2020.

