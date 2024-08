Bruna Fogaça inaugura comitê central de campanha neste sábado em Santo Antônio da Platina

Neste sábado, às 8h30, será inaugurado o comitê central de campanha de Bruna Fogaça, candidata à prefeita de Santo Antônio da Platina, e Angenis Constantino, candidata a vice-prefeita, ambas pelo Partido Liberal (PL). O evento acontecerá na Avenida Oliveira Motta, nº 769, ao lado da padaria Praliné.

A abertura do comitê marca o início da campanha eleitoral da chapa, que visa estabelecer um canal direto com a população para a divulgação de propostas e atividades políticas. Bruna Fogaça, conhecida por sua atuação política anterior, deverá apresentar durante a campanha suas ideias para áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura, buscando alinhamento com as demandas do eleitorado platinense.