Paraná inova com uso de IA em sala de aula; Núcleo de Wenceslau Braz está na fase inicial do projeto

A rede estadual de ensino do Paraná deu um passo inovador na modernização da educação com a adoção da ferramenta de inteligência artificial (IA) Khanmigo. Inicialmente, o Khanmigo foi disponibilizado para aproximadamente 7.000 estudantes de 98 escolas pertencentes aos Núcleos Regionais de Educação de Apucarana, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Goioerê, Francisco Beltrão, Wenceslau Braz, Curitiba e Região Metropolitana.

Esse tutor digital, desenvolvido pela Khan Academy, já está sendo utilizado por cerca de 7.000 alunos de 98 escolas estaduais, com foco inicial no ensino de matemática. A tecnologia, que simula interações de um professor com os alunos, tem como objetivo não apenas facilitar o aprendizado de conceitos matemáticos, mas também personalizar o ensino, ajustando-se às necessidades individuais de cada estudante.

Além de ajudar diretamente os alunos, a ferramenta também fornece suporte aos professores, auxiliando na elaboração de planos de aula e no monitoramento do progresso dos estudantes. Essa combinação de tecnologia e educação é vista como um movimento crucial para preparar os estudantes para as demandas do século XXI.

O governador Ratinho Junior, que lidera essa iniciativa, destaca que o uso da IA é uma estratégia fundamental para melhorar a qualidade da educação no estado. Com essa ferramenta, o Paraná se coloca na vanguarda do uso de tecnologias emergentes na educação pública, buscando garantir que todos os alunos tenham acesso a um ensino de alta qualidade, independente de sua localização ou condição socioeconômica.

Essa iniciativa faz parte de um projeto mais amplo do governo do Paraná para integrar a tecnologia ao cotidiano escolar, visando melhorar o desempenho acadêmico e reduzir as desigualdades educacionais. Se os resultados forem positivos, a expectativa é que a ferramenta seja expandida para outras disciplinas e para mais escolas, impactando diretamente a qualidade da educação oferecida a milhares de estudantes paranaenses.