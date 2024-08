Inverno no Norte Pioneiro volta a ser dominado por onda de calor

Depois de uma semana marcada por temperaturas extremas, o Norte Pioneiro pode esperar uma mudança significativa no tempo neste fim de semana. Segundo as previsões meteorológicas, a região começa a registrar um aumento gradual nas temperaturas, trazendo um alívio após dias de frio intenso.

Continua após a publicidade

Durante os últimos dias, o Norte Pioneiro sofreu com um bloqueio atmosférico que trouxe baixas temperaturas e até mesmo geadas em diversas cidades da região. Muitos moradores enfrentaram desafios, desde o aumento do consumo de energia para aquecimento até preocupação com a saúde e a proteção de plantações. No entanto, com a chegada deste fim de semana, a situação está mudando.

Continua após a publicidade

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar quente começa a se deslocar para a região, proporcionando uma elevação gradual das temperaturas. No próximo sábado (17), por exemplo, os termômetros devem registrar mínimas em torno de 10C e máximas que podem ultrapassar os 30°C.

No município de Wenceslau Braz, por exemplo, o aumento da temperatura começa já na próxima sexta-feira (16), registrando mínimas de 14°C e máximas de 31°C. A temperatura continua a aumentar no fim de semana, marcando entre 16°C e 32°C no sábado e o mesmo padrão no domingo (18).

Em Santo Antônio da Platina, os registros máximos ultrapassam os 32°C. Na sexta-feira, a cidade deve registrar temperaturas entre 15°C e 33°C. No sábado, a temperatura mínima sobe, registrando temperaturas entre 17° C e 33°C. Em sequência, no domingo, a temperatura da cidade deve variar entre 17°C e 34°C.

Já em Jacarezinho, as máximas do fim de semana podem chegar a 35°C. Na sexta-feira, Jacarezinho pode ter temperaturas entre os 16°C e 33°C. No sábado, há um leve aumento nas mínimas e máximas, tendo previsões entre 18°C e 34°C. O fim de semana no município deve terminar com registros maiores, tendo 19°C de mínimas e 35°C de temperatura máxima.

Siqueira Campos, Carlópolis, Santana do Itararé e Ibaiti são apenas mais algumas das cidades da região que devem ter a temperatura aumentada neste fim de semana, quebrando o clima frio estabelecido pelas baixas temperaturas durante a última semana.