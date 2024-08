52ª EFAPI tem início em Santo Antônio da Platina com cerimônia oficial e participação empresarial

A 52ª edição da Exposição Feira Agropecuária (EFAPI) de Santo Antônio da Platina teve sua abertura oficial na noite de ontem, 14 de agosto. A cerimônia, realizada no recinto de eventos da cidade, foi marcada pela presença de diversas autoridades, empresários do setor rural e comercial, além de representantes das forças de segurança, como o Exército, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. A solenidade contou ainda com a presença do prefeito da cidade, José Coelho Neto, o Zezão, do deputado Luiz Cláudio Romanelli e do coordenador regional da Casa Civil do Estado do Paraná, Juarez Leal, o Daio, que estiveram acompanhando a abertura do evento ao lado da organização.

Embora a expectativa de público para a primeira noite não tenha sido completamente atingida, em parte devido ao frio que se instalou na região, a movimentação foi intensa, especialmente na área dos estandes comerciais e empresariais. O público presente pôde interagir com as diversas exposições, conhecendo os produtos e serviços oferecidos pelas empresas que participaram da feira.

Estande da Folha Extra se destaca na EFAPI 2024

Juarez Leal, coordenador regional da Casa Civil, visita o estande da Folha Extra e parabeniza o jornal pela iniciativa. Ainda na foto, Oliveira Junior, diretor da Folha e os empresários Loro Batista e Marisa Batista.

Entre os destaques da noite, o estande da Folha Extra chamou a atenção por sua localização estratégica, logo na entrada do recinto de eventos. Sendo o único jornal de mídia impressa e digital presente na EFAPI, a Folha Extra montou um dos maiores estandes do evento, que atraiu a passagem de diversas autoridades, empresários, parceiros comerciais e o público em geral.

A presença da Folha Extra na EFAPI reforça o compromisso do jornal com a informação de qualidade e a proximidade com o público regional. É um exemplo de como a imprensa pode e deve estar integrada aos grandes eventos da nossa região

O coordenador regional da Casa Civil, Juarez Leal, fez questão de visitar o estande e parabenizar a Folha Extra pela iniciativa. "A presença da Folha Extra na EFAPI reforça o compromisso do jornal com a informação de qualidade e a proximidade com o público regional. É um exemplo de como a imprensa pode e deve estar integrada aos grandes eventos da nossa região", destacou Juarez Leal, elogiando também os novos projetos que o jornal tem planejado para Santo Antônio da Platina.

Equipe da Cooperativa Cresol marca presença no estande da Folha Extra: superintendente Silviane Marcilio, a diretora de negócios Taciane Myva e o gerente regional Saul Waltrich, o jornalista e diretor da Folha, Oliveira Junior e a jornalista Marisa Batista.

Além de Juarez Leal, o estande da Folha Extra foi prestigiado pela pré-candidata à prefeita da cidade, Bruna Fogaça, e pela pré-candidata à vice, Angenis Constantino, que posaram para fotos e expressaram seu apoio aos projetos do jornal. A equipe executiva da Cooperativa Cresol também marcou presença no estande, composta pela superintendente Silviane Marcilio, da diretora de negócios Taciane Myva e o gerente regional Saul Waltrich, destacando a importância da imprensa local no fortalecimento das relações comerciais e no desenvolvimento da região em se tratando do cooperativismo.

Pré-candidatas Bruna Fogaça e Angenis Constantino com o marido, o médico Marcelo Souza prestigiam o estande da Folha Extra durante a 52ª EFAPI, acompanhadas da jornalista Marisa Batista.

Empresários de renome, como Loro Batista e a esposa, a jornalista Marisa Batista, que são parceiros da Folha Extra e participaram da organização do estande, também estiveram presentes, demonstrando o fortalecimento da parceria com o jornal.

A avaliação do primeiro dia de EFAP pela Folha Extra foi bastante positiva. Apesar do público ligeiramente inferior ao esperado, a interação entre os presentes e a movimentação nos estandes indicam um início promissor para a feira. A expectativa é que nesta quinta-feira, 15 de agosto, e a apresentação da cantora Simone Mendes, o público seja ainda maior, consolidando o sucesso do evento.

Garotas Rainha, Princesas e Madrinhas também visitaram o estande da Folha

A 52ª EFAPI segue até o próximo domingo, dia 18, com uma programação variada que inclui shows, exposições, competições e muito mais. A Folha Extra estará presente durante todos os dias do evento, acompanhando de perto cada detalhe e trazendo a cobertura completa, através das edições impressas e o portal folhaextra.com.

O estande Folha Extra em Santo Antônio da Platina tem o apoio dos parceiros:

Paiol Móveis Rústicos e Decorações

Nova Farma Farmácia de Manipulação

Chopão Lanches

Agropecuária Menino da Porteira

Wifi Net