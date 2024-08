Começa nesta quarta-feira a 52ª Edição da EfapiExpo

Começa nesta quarta-feira (14) mais uma edição da Efapiexpo em Santo Antônio da Platina. A Feira, que reúne o público de toda região do Norte Pioneiro e interior de São Paulo, vai contar com diversas atrações incluindo o Stand da Folha Extra.

Entre as atrações principais do evento estão as apresentações de artistas de nível nacional. Nesta quarta-feira, Fernando e Sorocaba sobem ao palco para abertura oficial da festa. Já na quinta-feira (15), Simone Mendes comanda a festa. Na sexta-feira (16) é dia dos apaixonados se emocionarem com os sucessos do cantor Daniel. No Sábado (17) o show é em dose dupla com Léo e Raphael e Open Farra. Para fechar o evento com chave de ouro, no domingo (18) Rio Nego e Solimões cantam seus sucessos.

Além das apresentações, a feira também vai contar com rodeio, prova dos três tambores, prova de muares, leilão de gado e julgamento de gado nelore. No entretenimento, também há o tradicional parque de diversões. Para recarregar as energias, o público conta com uma praça de alimentação completa.

Além de todo contexto de diversão e entretenimento, a EfapiExpo também vai contar com eventos técnicos trazendo informação e conhecimento para os produtores da região. Na quarta-feira, acontece o Encontro Regional de Produtores de Leite. Na quinta-feira, o Encontro Regional de Agricultura Orgânica. Na sexta-feira, o Encontro Regional de Apicultura e Encontro Regional de Pecuária de Corte.

Folha Extra na Efapi

Uma das novidades da Feira neste ano é o Stand do Jornal Folha Extra. Para estar presente e cobrir em tempo real o evento, a Folha montou uma área especial em um dos pontos de maior circulação.

O espaço oferece um ambiente agradável ao público que gosta de informação e entretenimento. Além disso, a Folha preparou uma área especial para realização de entrevistas, pod cast entre outros.

Você acompanha tudo através do Instagram e Facebook no @folhaextra e também no portal de notícias folhaextra.com.