Acidente mata caminhoneiro em Jaguariaíva

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (13) envolvendo dois caminhões tirou a vida de um motorista na rodovia PR-151 em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Jaguariaíva a Sengés próximo a ponte do Rio Cajuru e envolveu uma carreta em um caminhão.

Continua após a publicidade

Os dois veículos seguiam em sentidos opostos quando, na altura do km 216, acabaram se envolvendo em uma colisão frontal. Um homem que conduzia a carreta carregada com cimento não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o outro caminhoneiro teve ferimentos leves e estava consciente.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Jaguariaíva e da EPR Litoral Pioneiro estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. O IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa foi acionado para recolher o corpo da vítima.

O transito ficou parcialmente interditado no local devido aos caminhões estarem sobre a pista. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual tomou as providências necessárias.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.