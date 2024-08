Projeto realizado na cadeia pública de Arapoti oferta curso de capacitação para detentos

Detentos aprendem a fazer massas, escolher os ingredientes e montar as pizzas. Foto: Divulgação

A cadeia pública de Arapoti está implementando um projeto piloto que oferece um curso de pizzaiolo aos detentos, com o objetivo de prepará-los para uma reintegração bem-sucedida no mercado de trabalho após o cumprimento de suas penas.

A iniciativa, que conta com a colaboração do município, SENAC, Polícia Civil, Polícia Penal e Conselho da Comunidade da Comarca, visa fornecer aos participantes habilidades práticas valiosas que possam facilitar sua entrada no setor de alimentação.

O curso de pizzaiolo é uma formação abrangente que inclui o aprendizado das técnicas de preparação de massas, seleção de ingredientes e montagem de pizzas. Além do conhecimento técnico adquirido, os detentos recebem um certificado emitido pelo SENAC ao final do curso, o que pode melhorar significativamente suas chances de conseguir emprego no futuro

A importância do curso vai além da capacitação técnica. Os participantes têm a oportunidade de experimentar a satisfação de criar algo tangível e de desenvolver habilidades interpessoais e de trabalho em equipe. Esses aspectos são fundamentais para a ressocialização dos detentos, ajudando a promover uma mudança positiva em suas vidas e a prepará-los para uma reintegração mais bem-sucedida na sociedade.

Este é um exemplo de como a educação e a formação profissional dentro do sistema penitenciário podem desempenhar um papel crucial na redução da reincidência criminal. Investir em programas que oferecem oportunidades reais de emprego e desenvolvimento pessoal é uma estratégia eficaz para combater o ciclo de criminalidade e proporcionar aos detentos a chance de um futuro melhor.

A iniciativa reflete um compromisso com a ressocialização e a capacitação dos detentos, demonstrando que é possível transformar vidas através da educação e da formação profissional. O sucesso deste curso pode servir de modelo para outras regiões, incentivando a criação de programas semelhantes e ampliando as oportunidades de reintegração para os encarcerados.

O curso de pizzaiolo em Arapoti não só contribui para a capacitação profissional dos detentos, mas também promove uma abordagem mais humanizada e eficaz na gestão do sistema penitenciário, focando na recuperação e no desenvolvimento pessoal dos envolvidos.