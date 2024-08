UEPG oferece 545 vagas em Processo Seletivo para estudantes do Ensino Médio

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), localizada nos Campos Gerais do Paraná, abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 2024. Este processo é direcionado a estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e oferece 545 vagas em diversos cursos, incluindo Medicina, Nutrição, Enfermagem, Engenharia Civil, entre outros cursos.

As inscrições para o PSS foram abertas no dia primeiro de agosto, e estarão abertas até o dia 30 deste mês. Elas podem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do PSS, com uma taxa de inscrição de R$ 100,00. No entanto, os cursos de licenciatura estão isentos do pagamento da taxa.

Na edição deste ano, o edital traz algumas novidades importantes. A principal delas é a inclusão do curso de bacharelado em Nutrição, que oferece 40 vagas. Além disso, houve um aumento no número de vagas em mais de 10 cursos da instituição.

No Campus Uvaranas, por exemplo, estão disponíveis vagas para cursos como Física, Geografia, Matemática, Química, Agronomia, várias engenharias, Zootecnia, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Artes Visuais, História e Música.

Já no Campus Central, a instituição de ensino tem oportunidades disponíveis nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Jornalismo, Serviço Social, Turismo, Letras, Pedagogia e Direito.

As provas do PSS de 2024 estão agendadas para o dia 24 de novembro, e o ensalamento será divulgado a partir de 24 de outubro. As avaliações serão realizadas nos municípios de Curitiba, Cascavel, Maringá e Ponta Grossa.

O resultado O resultado do PSS 3 está previsto para ser divulgado até 20 de dezembro, enquanto o desempenho dos PSS 1 e 2 será disponibilizado a partir de 1º de março de 2025. Os conteúdos que serão cobrados nas provas podem ser consultados no site oficial do processo seletivo. Essa iniciativa da UEPG busca proporcionar aos estudantes do ensino médio uma forma estruturada e contínua de ingresso na universidade, alinhando-se às suas etapas acadêmicas.

Confira o edital completo AQUI.