Polícia cumpre mandados contra quadrilha no Norte Pioneiro

Agentes da Polícia Civil deflagraram nesta quinta-feira (08) uma operação para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão contra uma organização criminosa envolvida em roubos de cargas de cigarro na região de Ibaiti, no Norte Pioneiro, e em Matinhos, no Litoral do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil do Paraná, ao todo foram oito ordens judiciais contra uma quadrilha envolvida em dois roubos de cargas de cigarros registrados nos municípios de Ibaiti e Matinhos somando um valor na casa de R$ 1 milhão. São quatro mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão nas cidades de Ibaiti e Piraquara.

Segundo as investigações, o grupo criminoso é suspeito de praticar um roubo em Ibaiti em dezembro do ano passado e outro em março de ano na cidade de Matinhos. Segundo o delegado André Feltes, responsável pelas investigações, os criminosos tinham informações sobre as casas e rotinas dos motoristas que eram abordados em suas residências e feitos reféns até que os criminosos conseguissem roubar as cargas.

As investigações ainda mostraram que os suspeitos tinham conhecimento sobre as empresas, sendo que um dos mentores do roubo registrado em Ibaiti é ex-funcionário da transportadora. Além disso, outros dois integrantes do grupo já têm passagens criminais pelos crimes de roubo e receptação de cargas.