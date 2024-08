Homem que matou vítima a facadas é preso em Wenceslau Braz

Um homem foi preso pelo crime de homicídio na manhã desta quarta-feira (07). O crime aconteceu no Distrito de Calógeras e o indivíduo foi preso em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações, o crime aconteceu no ano de 2019 no Distrito de Calógeras, zona rural do município de Arapoti. Segundo as investigações, o assassinato aconteceu após uma briga em um bar motivada por dividas onde o autor foi até o veículo onde a vítima estava com sua esposa e desferiu vários golpes de faca. Com isso, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Continua após a publicidade

Após o inquérito ser concluído e a denúncia apresentada à Justiça, o autor do crime foi condenado, mas recorreu da decisão. Porém, acabou tendo seu recurso negado e, com isso, foi expedido seu mandado de prisão.

Já nesta sexta-feira, a prisão do autor do crime foi deflagrada por agentes da delegacia de polícia de Arapoti com apoio de policiais civis de Wenceslau Braz.