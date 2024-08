Irani Barros e Potinho recebem apoio de Ratinho Junior em encontro do PSD

Na noite desta segunda-feira (5), o prefeito de Arapoti, Irani Barros, e seu vice, Potinho, participaram de um encontro partidário do Partido Social Democrático (PSD) em Ponta Grossa. O evento foi realizado a convite do presidente do partido, deputado federal e secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

O encontro teve como objetivo principal lançar a candidatura de Marcelo Rangel à prefeitura de Ponta Grossa. A cerimônia contou com a presença do governador do Paraná, Ratinho Júnior, além de diversos secretários estaduais, prefeitos da região e outras lideranças políticas. A reunião foi marcada por discursos e declarações de apoio à reeleição de Irani Barros, destacando a importância de sua gestão para o desenvolvimento de Arapoti.

Durante o evento, Sandro Alex elogiou a administração de Irani Barros, ressaltando o sucesso da convenção do PSD realizada na semana anterior. "O Irani representa o PSD com grandeza nos Campos Gerais, sempre atento às demandas do município, apresenta projetos, busca recursos e é por isso que estamos ao lado dele para mais quatro anos de parceria, sem dúvidas um dos gestores mais capacitados que passaram por Arapoti", afirmou o secretário.

O governador Ratinho Júnior também expressou seu apoio à chapa do PSD em Arapoti. "As portas do governo do Estado estão sempre abertas ao prefeito Irani. Arapoti caminha a passos largos, assim como o Paraná, sempre avante, e esse é nosso intuito, que os municípios se unam ao movimento de avanço municipalista, tornando as cidades um lugar cada vez melhor para os paranaenses", declarou Ratinho.

A presença de diversas autoridades no encontro partidário demonstra a importância do apoio político no cenário eleitoral de Arapoti. A reafirmação do apoio de Sandro Alex e Ratinho Júnior à reeleição de Irani Barros indica a continuidade de projetos e parcerias voltadas para o desenvolvimento da cidade.

A participação de Irani Barros e Potinho no evento reforça a aliança política entre as lideranças do PSD na região, destacando a sinergia entre os níveis municipal e estadual de governo. A administração de Irani Barros tem sido marcada pela busca constante de recursos e implementação de projetos que visam melhorar a qualidade de vida dos moradores de Arapoti.

Com a candidatura de Marcelo Rangel à prefeitura de Ponta Grossa e o apoio expressivo às lideranças do PSD, o partido busca consolidar sua presença e influência na região dos Campos Gerais. O encontro partidário realizado em Ponta Grossa é um indicativo das estratégias políticas do PSD para as próximas eleições municipais, enfatizando a importância de parcerias e colaborações entre diferentes esferas de governo.