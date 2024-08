Convenção partidária oficializa pré-candidatura de Gerson Nunes e Motta Ribeiro em Sengés

A convenção partidária do PSD realizada na última sexta-feira, na Escola Durval Jorge, em Sengés, oficializou a pré-candidatura de Gerson Nunes a prefeito e Motta Ribeiro a vice-prefeito de Sengés, nos Campos Gerais. O evento contou com a presença de importantes figuras políticas do estado, como o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), deputado Ademar Traiano, e o deputado Alexandre Curi, que destacaram o trabalho desenvolvido pelo PSD em Sengés e reafirmaram seu apoio a Gerson e Motta.

Continua após a publicidade

Durante a convenção, Ademar Traiano e Alexandre Curi enfatizaram a importância do PSD no cenário político estadual e municipal. Traiano ressaltou os avanços e as conquistas obtidas pelo partido em Sengés, destacando o compromisso de Gerson Nunes em continuar o trabalho do atual prefeito, Nelson Pezinho, que está encerrando sua segunda gestão à frente do executivo sengeano.

Continua após a publicidade

“Nosso objetivo é dar continuidade ao trabalho sério e comprometido que vem sendo realizado, sempre visando o desenvolvimento sustentável e o bem-estar de todos os cidadãos de Sengés”

Em seu discurso, Gerson destacou seu compromisso com os sengeanos e a continuidade dos projetos iniciados pela gestão atual. “Nosso objetivo é dar continuidade ao trabalho sério e comprometido que vem sendo realizado, sempre visando o desenvolvimento sustentável e o bem-estar de todos os cidadãos de Sengés”, afirmou Nunes.

O pré-candidato a vice-prefeito, Motta Ribeiro, também possui um histórico de serviços prestados à comunidade. Empresário, Ribeiro se comprometeu a trabalhar ao lado de Nunes para fortalecer a economia local e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

A convenção também foi palco para a apresentação dos pré-candidatos a vereador pelo PSD, que integram a composição da chapa majoritária. Os nomes apresentados são reconhecidos por sua atuação em diversas áreas, como saúde, educação e segurança pública, e têm como objetivo representar os interesses da população na Câmara Municipal.

Com a oficialização das pré-candidaturas, Gerson Nunes e Motta Ribeiro iniciam uma nova fase de suas campanhas, contando com o apoio das lideranças estaduais e a confiança da população de Sengés. A expectativa é que a chapa mantenha o legado de Nelson Pezinho, promovendo o desenvolvimento e a melhoria dos serviços públicos no município.