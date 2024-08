Primeira pesquisa da Folha Extra traz Gerson Nunes na frente em Sengés

O pré-candidato Gerson Nunes do PSD, partido do governador Ratinho Júnior, aparece na liderança com 59,9% das intenções de voto, segundo pesquisa eleitoral

Divulgada pesquisa do Instituto Opinião para entender o cenário atual das eleições municipais 2024 para o cargo de prefeito na cidade de Sengés. A pequisa contratata pela Editora Folha Extra Ltda, e devidamente registrada sob o número PR-00676/2024, revela que o pré-candidato Gerson Nunes, com apoio do prefeito Nelson Pezinho, está à frente nas pesquisas de intenção de voto para o cargo de prefeito da cidade de Sengés.

Se as eleições fossem realizadas hoje, Gerson Nunes (PSD) com apoio do atual prefeito Nelson Pezinho venceria com 59,9% das intenções de voto, seguido pelo segundo colocado Juliano Doria (MDB) com 30,4%. Além disso, 3,2% das pessoas declararam voto nulo ou branco e 6,5% não decidiram em quem votar.

Gestão Municipal

Em relação à gestão municipal, a pesquisa do Instituto Opinião também perguntou às pessoas entrevistadas como elas consideram a administração do prefeito Nelson Pezinho. De acordo com os dados da pesquisa, 92,2% dos entrevistados aprovam a atual administração da cidade, enquanto 6,1% não aprovam. Além disso, 1,6% não quiseram opinar ou não souberam responder.

Dados

Os dados foram coletados presencialmente, entrevistando 600 moradores com idade acima de 16 anos em Sengés-PR, nos dias 21, 22 e 23 de julho de 2024. A margem de erro é de 4%, com um nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o nº PR-00676/2024, e o estatístico responsável é Cláudio Rui dos Santos e Silva, com registro no Conre: 10752.