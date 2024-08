OAB promove curso sobre Direito Eleitoral em dois municípios do Norte Pioneiro

Na última quarta-feira, 31 de julho, a advocacia pato-branquense participou ativamente do curso "Direito Eleitoral e Eleições 2024", promovido pela seccional da OAB Paraná em parceria com a OAB Pato Branco. O evento foi conduzido pelo diretor tesoureiro da OAB Paraná, Luiz Fernando Casagrande Pereira, e pela presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, Emma Bueno, ambos especialistas em Direito Eleitoral.

Durante o curso, os palestrantes abordaram detalhadamente as mudanças ocorridas nas eleições de 2020 para 2024, fornecendo aos advogados presentes uma compreensão abrangente das novas regras e procedimentos. Entre os tópicos discutidos, destacaram-se os prazos eleitorais, o registro de candidaturas, inelegibilidade, propaganda eleitoral e prestação de contas. Essa abordagem detalhada visa preparar os advogados para atuarem de forma eficaz e informada nas próximas eleições.

O evento em Pato Branco faz parte de um Ciclo de Palestras sobre Direito Eleitoral que a OAB Paraná está realizando em diversas subseções do estado. Este ciclo tem como objetivo proporcionar aos advogados de diferentes regiões a oportunidade de se atualizarem sobre as recentes mudanças na legislação eleitoral e de discutirem as melhores práticas para a advocacia eleitoral.

Nos próximos dias, o Ciclo de Palestras continuará a percorrer o estado do Paraná, com eventos programados para as subseções de Irati no dia 1º de agosto, Santo Antônio da Platina no dia 2 de agosto, Telêmaco Borba no dia 5 de agosto, Cornélio Procópio no dia 6 de agosto, Cianorte no dia 7 de agosto e Pitanga no dia 14 de agosto.

A realização deste ciclo de palestras reflete o compromisso da OAB Paraná em proporcionar contínua capacitação e atualização aos seus membros, especialmente em áreas de grande relevância como o Direito Eleitoral. A participação ativa dos advogados nas palestras demonstra a importância do tema e a necessidade de estar bem preparado para as complexidades do processo eleitoral que se avizinha.

A OAB Paraná continua a investir em iniciativas educacionais e eventos de formação, visando garantir que a advocacia paranaense esteja sempre bem informada e preparada para atuar com competência e ética em todas as áreas do direito.