Zeca Dirceu destina mais de R$ 3,5 mi para obras na SAMAE de Jaguariaíva

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) encaminhou duas verbas importantes que serão aplicadas em melhorias no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Ao todo, os recursos ultrapassam os R$ 3,5 milhões.

A Folha conversou com exclusividade com o presidente da autarquia, Cícero Vieira Torres, que deu detalhes sobre como os recursos serão aplicados e os trâmites que estão sendo realizados para o início das obras que irão contemplar vários bairros do município.

Ao todo, são dois recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, que foram destinados a Jaguariaíva por intermédio do deputado federal Zeca Dirceu. Uma das verbas, no valor de R$ 830 mil, será utilizada para ampliação da estação de tratamento da SAMAE. Já o outro recurso, no valor de R$ 3,8 milhões, será aplicado na construção de dois reservatórios.

Sobre os projetos, Cicero explicou que eles já estão prontos e aguardam alguns processos burocráticos para que as obras sejam iniciadas. “Protocolamos os projetos em novembro do ano passado sendo ambos contemplados este ano. Com isso, assim que o recurso estiver liberado, vamos dar início ao processo de licitação para escolha da empresa que irá executar as obras”, comentou.

O presidente da SAMAE ainda destacou que ambas as obras irão promover melhorias em toda a cidade “Serão melhorias em todos os bairros. A nossa estação de tratamento já tem 30 anos e, com este recurso, iremos realizar a modernização dos sistemas como, por exemplo, automação para controle remoto e monitoramento 24 horas, além da ampliação da estação de tratamento Matarazzo. Também teremos dois novos reservatórios que irão aumentar a capacidade de abastecimento em diferentes pontos da cidade”, explicou.

Além destes recursos, Cicero ressalta que a SAMAE vem promovendo serviços para melhorar os sistemas de abastecimento e coleta de esgoto em toda a cidade. “Já estamos trabalhando com a instalação de novas redes que irão levar água tratada para o Sertão e para reforçar o abastecimento no Primavera. Também iremos ativar o reservatório do Distrito Industrial e, em agosto, vamos iniciar uma nova rede para contemplar o bairro Lagoão e Jardim Edith para sanar os problemas de abastecimento nestes locais. Somente de fevereiro até agora já foram mais de 30 licitações para realização de obras”, comentou.

Cicero aproveitou para agradecer o apoio do deputado Zeca Dirceu ao município. “Agradecemos o empenho do deputado Zeca Dirceu e por sua parceria com o município de Jaguariaíva. Também deixo meus agradecimentos ao seu assessor, Valter Pereira, que sempre está lutando em busca de recursos para o nosso município”, finalizou.