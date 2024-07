Jovem de Jaguariaíva conquista terceiro lugar no concurso Miss Teenager Internacional Universe

A jovem Anita Frizzanco Adão, de 17 anos, natural de Jaguariaíva, conquistou o terceiro lugar no concurso Miss Teenager Internacional Universe, realizado no último sábado (27) na Cidade da Guatemala, capital da Guatemala. Representando o Brasil na categoria teenager, Anita destacou-se pela sua dedicação e desempenho, assegurando uma posição de prestígio no evento.

Anita Frizzanco Adão já possui uma carreira recheada de títulos. No âmbito municipal, ela foi coroada Miss Jaguariaíva 2023, Embaixadora do Turismo Jaguariaíva 2023 e Rainha do Rodeio 2023. Em nível estadual, a jovem conquistou os títulos de Miss Teen Jaguariaíva 2023, Miss Popularidade Paraná 2023, Garota Makiê 2023, Miss Teenager Jaguariaíva 2024, Miss Fotogenia 2024 e Miss Teenager Paraná 2024. Em concursos nacionais, Anita foi coroada Miss Teenager Brasil 2024.

A conquista do título de terceiro lugar no Miss Teenager Internacional Universe representa uma vitória significativa para Anita e para o município de Jaguariaíva, destacando-se como uma notável representação no cenário internacional. O evento, que reúne jovens talentos de diversos países, é uma plataforma importante para a projeção de novos talentos na indústria da moda e da beleza.

Além de elevar o nome de Anita Frizzanco Adão, o título também enaltece Jaguariaíva, reafirmando o potencial e o talento da jovem. A participação e o sucesso de Anita no concurso internacional são motivo de orgulho para a comunidade local, que vê na jovem miss um exemplo de determinação e talento.

A competição, realizada na capital guatemalteca, reuniu participantes de diversas partes do mundo, oferecendo uma rica troca cultural e a oportunidade de mostrar o carisma e a beleza das jovens concorrentes. Anita competiu com brilhantismo, representando o Brasil com elegância e segurança.

Com uma carreira em ascensão e uma série de títulos já conquistados, Anita Frizzanco Adão continua a brilhar no cenário dos concursos de beleza. Seu desempenho no Miss Teenager Internacional Universe consolida sua posição como uma das jovens mais promissoras no setor, abrindo portas para futuras oportunidades e desafios.

A jovem miss de Jaguariaíva segue agora com novos projetos e desafios, inspirando outras jovens a seguirem seus sonhos e a representarem suas comunidades com orgulho e dedicação.