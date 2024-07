Núcleo de Equoterapia da UENP completa nove anos de atuação em 2024

O Núcleo de Equoterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), criado em setembro de 2015, celebra nove anos de atuação em 2024, consolidando-se como referência em práticas terapêuticas com o uso de cavalos para reabilitação de pessoas com deficiências físicas, mentais, emocionais ou sociais. Localizado no Campus Luiz Meneguel, em Bandeirantes, o espaço atende atualmente 105 pessoas que semanalmente praticam técnicas de equitação para melhorar coordenação motora, equilíbrio, força muscular, autoestima e socialização.

Continua após a publicidade

Idealizado pelo médico Raul Hidetoci Mioshi, em conjunto com os professores Francisco Souza e Thales Barreiros do curso de Medicina Veterinária da UENP, o núcleo é conduzido por uma equipe multidisciplinar de fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e instrutores de equitação. A infraestrutura do núcleo é especialmente adaptada para garantir segurança e eficácia nas sessões, com tratamentos personalizados de acordo com as necessidades de cada praticante.

Continua após a publicidade

Além dos benefícios terapêuticos, o Núcleo de Equoterapia também desenvolve pesquisas e projetos de extensão voltados para a formação de novos profissionais e a disseminação do conhecimento sobre a equoterapia. A coordenadora do projeto, professora Thaís Patelli, destaca a importância do cavalo dentro da abordagem multidisciplinar, visando o desenvolvimento biopsicossocial dos praticantes.

O trabalho é realizado em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Bandeirantes, a prefeitura, a Associação Anjo Azul e o Instituto Morro dos Anjos. Essas parcerias são fundamentais para a atuação da equipe técnica treinada, proporcionando o melhor atendimento aos praticantes.

A fisioterapeuta Suellen Tanaka, integrante do projeto, ressalta os principais benefícios na área motora, como fortalecimento muscular, equilíbrio e ajuste postural. Ela explica que o movimento do cavalo transmite impulsos que percorrem a medula espinhal e chegam ao sistema nervoso central, resultando em movimentos benéficos, especialmente para crianças.

Com nove anos de atuação, o Núcleo de Equoterapia da UENP continua a promover avanços na reabilitação de pessoas com deficiências, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento integral de seus praticantes.