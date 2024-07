Reforma da ponte entre Carlópolis e Fartura avança com diversos serviços simultâneos

A reforma da ponte sobre a Represa de Chavantes, que conecta o município de Carlópolis, no Paraná, a Fartura, em São Paulo, está em pleno andamento. Localizada entre a PR-218 e SP-249, a estrutura está sendo revitalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) com um investimento aproximado de 3,8 milhões de reais.

Os trabalhos incluem cortes para reparos das juntas de dilatação entre as lajes de concreto, instalação de pingadeiras para melhorar a drenagem de água da chuva e pintura com nata de cimento em toda a extensão da ponte. Estas intervenções visam aumentar a durabilidade e segurança da estrutura.

Anteriormente, a ponte já havia passado por melhorias significativas, como a recomposição de guarda-corpos demolidos, implantação de defensa metálica e reforço da sinalização vertical nos acessos. Além disso, foram realizados reparos e recuperação de avarias nas superfícies de concreto, inclusive sob o tabuleiro.

Esta obra faz parte de um contrato de manutenção que abrange oito obras de arte especiais em rodovias administradas pelo Escritório Regional Norte Pioneiro da Superintendência Regional Norte do DER/PR. O contrato representa um investimento total de mais de 7,6 milhões de reais, demonstrando o comprometimento das autoridades com a infraestrutura viária da região.

A revitalização da ponte é essencial para garantir a segurança dos motoristas que transitam pela região, facilitando o transporte e contribuindo para o desenvolvimento local. A continuidade dos trabalhos é acompanhada de perto pela comunidade local, que aguarda a conclusão das obras e os benefícios que elas trarão para o trânsito e a economia da região.

Com um investimento de quase R$ 8 milhões, também serão realizadas obras nas pontes Ponte Ribeirão Patrimônio na PR-151, em Salto do Itararé, Ponte Rio das Cinzas na PR-439, em Santo Antônio da Platina, Ponte Rio Bela Vista na PR-431, em Jacarezinho, Ponte Rio Ouro Grande na PR-431, em Jacarezinho, Ponte Rio Anhumas na PR-431, em Ribeirão Claro, Ponte Rio Itararé (Represa de Chavantes) na PR-218, em Carlópolis, Ponte Ribeirão Panema na PR-518, em Santa Mariana, Galeria no km 113,17 da PR-436, em Itambaracá.