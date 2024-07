Seguem as obras do Parque Lago do Aratinga em Arapoti

A prefeitura municipal de Arapoti, nos Campos Gerais, segue dando andamento nas obras do Parque do Lago do Aratinga, local que está recebendo um investimento superior a R$ 1,5 milhão.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, atualmente está sendo construção do novo Portal de acesso ao parque que será uma das atrações e referências do local. Além disso, também já foram realizadas obras de terraplanagem e estruturação do espaço que irá receber um espelho d’água, intervenções que já estão prontas.

Ainda conforme as informações apuradas junto a prefeitura, o valor total do investimento é de R$ 1.550.082,86 com conclusão da obra prevista para o ano que vem. Além do que já foi feito, também será construído um lago com pista de caminhada em seu entorno.

O prefeito Irani Barros falou sobre a obra. “Oferecer infraestrutura de qualidade é dos pilares da Administração Pública e isso inclui a área do esporte e lazer que são importantes para a promoção de qualidade de vida e saúde a população. Com esse projeto, visamos proporcionar acesso a prática de esportes, recreação, convívio familiar e turismo, valorizando ainda mais nossa cidade”, comentou o prefeito.