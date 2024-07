Prefeitura de Arapoti dá início as obras de pavimentação no Jardim Ceres

Na última semana, o prefeito Irani Barros e o vice-prefeito Potinho estiveram presentes no início das obras de pavimentação do Jardim Ceres, em Arapoti. O projeto abrange sete ruas, totalizando uma área de 7 mil m², com um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões. A obra inclui serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, além da sinalização horizontal e vertical.

O prefeito Irani Barros utilizou suas redes sociais para destacar a importância da pavimentação não apenas para a mobilidade urbana, mas também para a dignidade dos moradores. Segundo o chefe do Executivo, o asfalto tem um impacto positivo na qualidade de vida da população, incluindo motoristas, gestantes, mamães, idosos e pessoas com deficiência. "Asfalto é muito mais do que a gente vê. Ele serve para trazer dignidade e mobilidade, não só para os motoristas, mas para as gestantes e mamães, idosos, pessoas com deficiência, enfim, a pavimentação melhora a vida de todos. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas estamos trabalhando para resgatar esse direito da população a ter uma rua segura e bem feita", afirmou o prefeito.

A administração municipal destaca que a pavimentação das ruas do Jardim Ceres é parte de um esforço contínuo para melhorar a infraestrutura da cidade e proporcionar melhores condições de vida aos seus moradores. O projeto faz parte de um conjunto de ações que visam atender às demandas da comunidade e promover o desenvolvimento urbano de Arapoti.