Grupo de Arapoti conquista prêmio Nacional de Bandas e Fanfarras

No último sábado (20), a banda do Programa de Atendimento a Criança e ao Adolescente de Arapoti (PACAA) embarcou rumo a Santos para participar do 7º Concurso de Bandas e Fanfarras. O evento, realizado na cidade litorânea, reuniu diversas bandas e fanfarras de todo o Brasil. Representando o município de Arapoti, a banda do PACAA retornou com o prêmio de segunda melhor coreografia do país.

A prefeitura municipal de Arapoti, que colabora continuamente com as atividades do grupo, desempenhou um papel fundamental ao apoiar essa viagem. Desta vez, a administração municipal contribuiu com o transporte para os mais de 50 integrantes da banda, garantindo que todos pudessem participar do evento. O prefeito Irani Barros esteve presente na partida dos alunos para Santos e celebrou o título de vice-campeão conquistado pelo grupo PACAA.

Em declaração, o prefeito Irani Barros destacou a importância do trabalho realizado pelo PACAA e elogiou a dedicação dos profissionais envolvidos. "Parabenizo a todos que conduzem nossas crianças e adolescentes ao sucesso, em especial a Érica, a professora Stefany e ao Maestro Admilson pelo trabalho. É uma honra podermos, através de nossa gestão, investir em projetos como esse, que destacam o nome de Arapoti através da arte", afirmou o prefeito.

O PACAA é uma organização não governamental (ONG) que desenvolve um trabalho de contraturno escolar com crianças e adolescentes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social. As atividades oferecidas pela ONG incluem diversas oficinas, como música e dança, que são componentes essenciais da fanfarra. Através dessas oficinas, a ONG busca proporcionar uma formação integral aos participantes, desenvolvendo habilidades artísticas e promovendo a inclusão social.

Durante a gestão do prefeito Irani Barros, a ONG PACAA recebeu mais de R$ 2,9 milhões em incentivos destinados ao terceiro setor. Esses recursos têm sido fundamentais para a continuidade e expansão das atividades oferecidas pelo PACAA, permitindo que mais crianças e adolescentes tenham acesso às oficinas e programas desenvolvidos pela ONG.

A conquista do prêmio de segunda melhor coreografia no 7º Concurso de Bandas e Fanfarras é um reconhecimento do trabalho dedicado realizado pelo PACAA e dos esforços conjuntos da administração municipal e da comunidade de Arapoti. O evento em Santos proporcionou uma oportunidade para que os jovens talentos da banda mostrassem seu potencial e representassem com orgulho o município em um cenário nacional.

O sucesso do PACAA no concurso reflete o compromisso da ONG em oferecer oportunidades de desenvolvimento e inclusão para crianças e adolescentes, bem como a importância do apoio contínuo da prefeitura municipal de Arapoti em promover e incentivar iniciativas culturais e educacionais na região.