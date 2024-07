Bruna Fogaça anuncia Angenis Constantino como vice -prefeita em sua pré-candidatura

Em um anúncio que movimentou a política de Santo Antônio da Platina, a pré-candidata a prefeita, Bruna Fogaça (PL), revelou que a psicanalista Angenis Constantino, será sua pré-candidata a vice-prefeita. A decisão, conforme Bruna, foi fundamentada em princípios e valores compartilhados.

A pré-candidatura da advogada Bruna Fogaça e Angenis Constantino promete agitar o cenário político platinense, que pela primeira vez terá uma chapa composta por duas mulheres. Vale lembrar que Santo Antônio da Platina é uma das maiores cidades do Norte Pioneiro do Paraná, com cerca de 45 mil habitantes.

“Estamos aqui para servir, para ouvir as necessidades da população e trabalhar incansavelmente para melhorar a vida de cada cidadão. Este é o nosso compromisso e nossa missão”, declarou Angenis Constantino.

Bruna Fogaça destacou a importância de Angenis em sua campanha, enfatizando que as famílias de ambas estão unidas em Cristo desde a infância de suas mães, vizinhas na cidade de Jacarezinho.

“Nossa união é baseada em princípios sólidos de fé, família e dedicação à comunidade. Angenis é a pessoa ideal para estar ao meu lado nesta jornada, pois compartilhamos a mesma visão e o mesmo amor por Santo Antônio da Platina”, afirmou Bruna.

Angenis Constantino tem uma trajetória de vida inspiradora. Filha de Altair Paulino de Souza, funcionário do Banestado em Santo Antônio da Platina desde 1979, e Maria Íris Constantino Paulino de Souza, mãe em tempo integral, Angenis cresceu na Vila Rica. Foi nessa comunidade que ela teve seu primeiro encontro com Jesus, aos 9 anos, durante um evento infantil na Igreja Presbiteriana Independente.

A pré-candidatas Bruna e Angenis com a ex-primeira dama e presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro

Após estudar na Escola Santa Terezinha até os 12 anos, a família se mudou para Carlópolis devido à transferência de seu pai no Banco do Estado do Paraná. Em 2007, Angenis retornou a Santo Antônio da Platina, onde noivou e se casou no ano seguinte com Marcelo de Souza Machado, médico dermatologista muito querido na cidade. A partir daí, começou uma nova etapa de sua vida como mãe.

Santo Antônio da Platina foi o palco para a realização profissional e empresarial de Angenis. Formada em Gestão Empresarial e com especialização em Psicanálise, ela atua na clínica junto com seu esposo e é sócia-proprietária da Escola Judah, ao lado de sua amiga e sócia, Gláuce Andreato Frecaro.

CONVENÇÃO

Neste sábado, as 13h00, acontece a convenção partidária da pré-candidata. Durante a convenção, serão deliberados diversos pontos cruciais para o futuro do partido nas próximas eleições. Agora com a definição da pré-candidata a vice, os membros definirão os candidatos do partido aos cargos de Vereador para as eleições proporcionais, que também ocorrerão em 06 de outubro.