Acusado de matar esposa a facadas em Jaguariaíva é preso em Joaquim Távora

Laércio Tomaz de Miranda, homem de 46 anos, foi preso na última quinta-feira (18) após ficar dois meses foragido, suspeito de matar a própria esposa, Rosane Borges da Silva, de 55 anos. O crime ocorreu no dia 15 de maio, durante uma discussão na casa do casal, no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná.

Continua após a publicidade

Na ocasião, Miranda desferiu golpes de faca na região do abdômen de Rosane. A vítima foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Municipal Carolina Lupion, mas não resistiu aos ferimentos.

Continua após a publicidade

Logo após o crime, Miranda fugiu. De acordo com a Polícia Civil, foi decretada a prisão preventiva de Miranda e, após dois meses de buscas, Miranda foi encontrado em Joaquim Távora, cidade do Norte Pioneiro do Paraná, que fica a cerca de 100km de Jaguariaíva.

Rosane deixou três filhos, de 25, 27 e 31 anos. Ela era conhecida em Ponta Grossa, onde morou e trabalhou por 11 anos em uma rede de supermercados no bairro Jardim Carvalho. Há cerca de quatro anos, ela voltou para Jaguariaíva. Segundo familiares, o casal estava junto há aproximadamente um ano.

Legenda: Acusado de matar esposa a facadas é preso em Joaquim Távora

Fonte: Reprodução/Internet