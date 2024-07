Irani Barros se reúne com Corregedor geral do Tribunal de Justiça do Paraná

O prefeito do município de Arapoti, Irani Barros, cumpriu uma agenda de compromissos em Curitiba nesta quarta-feira (17). Em uma das reuniões, o chefe do Executivo se reuniu com o Corregedor geral do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR).

Durante o encontro com o Corregedor Hamilton Mussi Correa, Irani esteve acompanhado do deputado estadual Alexandre Curi e dos diretores da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do brasil), Cristiane Ferraz dos Santos e Paulo Madeira.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, o objetivo do encontro foi debater a reestruturação do Poder Judiciário de Arapoti visando maior celeridade processual para que os julgamentos ocorram de maneira mais rápida e evitando o chamado represamento de processos.

Ainda durante a reunião, o prefeito propôs ao Corregedor a possibilidade do judiciário de Arapoti contar com mais um juiz. “Saímos satisfeitos pela receptividade que tivemos e seguimos trabalhando em busca de melhorias para nossa população em relação aos serviços que são ofertados pelo Judiciário de Arapoti. Agradeço a todos os presentes pelo apoio”, comentou o prefeito Irani Barros.