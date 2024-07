Escola de Jundiaí do Sul promove projeto de preservação ambiental

Pais e alunos da Escola Municipal Vilma Vieira Pereira Marques, de Jundiaí do Sul, participaram de um projeto de conscientização sobre a preservação do meio ambiente. A atividade foi realizada com alunos do 5º ano A sob a supervisão da professora Rogéria Santos Fraga Rosa.

De acordo com as informações, a ação teve como objetivo principal promover a conscientização dos pais e alunos sobre a preservação do meio ambiente, principalmente em relação aos recursos hídricos que estão cada vez mais escassos.

Durante a ação, os participantes tiveram a oportunidade de ver na prática a importância de preservar o meio ambiente, principalmente as nascentes de água. A professora Rogéria falou sobre a importância do projeto para formação dos alunos. “Todos nós como cidadãos temos a responsabilidade de cuidar do meio ambiente reduzindo os impactos causados na natureza que contribuem com o aquecimento global. São pequenas atitudes que somadas podem trazer grandes resultados”, destacou.

Durante a atividade, os alunos realizaram uma visita a Fazenda Monte Verde, local onde há nascentes que promoviam o abastecimento de água no município. Durante o passeio, o extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR/PR), Edemir Augusto Piva, contou aos alunos um pouco sobre a história de abastecimento de água em Jundiaí do Sul e destacou a importância de se preservar as nascentes de água.

Além disso, os estudantes também realizaram o plantio de mudas de árvores nas imediações do Centro de Eventos do município.