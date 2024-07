Suspeito é preso ao ser flagrado furtando cabos de internet em Arapoti

FORÇA LEITEIRA Há 5 dias Em Arapoti - PR Novo investimento de R$ 40 milhões marca abertura da 50.ª edição da Expoleite Capal Cooperativa anunciou que vai investir em melhorias nas instalações do Parque de Exposição em Arapoti no período de sete anos. Entre as atrações estão previstos lago, bosque e pista para caminhadas.