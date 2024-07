Arapoti vai receber obras de pavimentação no bairro Jardim Ceres

OPORTUNIDADE Há 13 horas Em Cidades Ministério Público do Paraná abre inscrições para concurso público São 86 vagas disponíveis para os níveis fundamental, médio e superior

ALÍVIO Há 4 dias Em Wenceslau Braz - PR EPR anuncia início de obras na PR-092; Wenceslau Braz ganhará base operacional Obras serão realizadas para promover maior segurança no tráfego da rodovia, além de trazer mudanças significativas para os usuários