Bruna Fogaça, pré-candidata em Santo Antônio da Platina, faz reunião estratégica com lideranças do Partido Liberal - PL

Reunidos em Brasília, Carlise kwiatkowski, presidente do PL Mulher no Paraná, a pré-candidata platinense, Bruna Fogaça, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Filipe Barros. Foto Divulgação

No último mês, Bruna Fogaça, pré-candidata a prefeita de Santo Antônio da Platina e presidente do PL Municipal, realizou uma visita à Brasília, onde esteve acompanhada de importantes lideranças políticas. Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que atualmente preside o PL Mulher Nacional, Bruna destacou os principais assuntos e debates realizados.

A comitiva incluiu ainda a presença de Carlise kwiatkowski , presidente do PL Mulher Paraná, Fernando Giacobo, Deputado Federal e Presidente Estadual do partido e do Deputado Federal Filipe Barros, uma figura de destaque no cenário político nacional. Juntos, os líderes discutiram sobre o fortalecimento do partido e os preparativos para a próxima campanha eleitoral, que promete ser um marco na história de Santo Antônio da Platina, uma das maiores e principais cidades do Norte Pioneiro.

Fortalecimento das Bases Locais

Durante a visita, a pré-candidata Bruna teve a oportunidade de apresentar um panorama detalhado sobre a situação política e social de Santo Antônio da Platina. Ela destacou os desafios enfrentados pelo município e as ações que estão sendo implementadas para promover o desenvolvimento local. "Nossa cidade tem um potencial enorme e, com a união de forças e a implementação de políticas eficazes, podemos transformar essa potencialidade em realidade", afirmou.

Na ocasião o ex-presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância de manter a coesão dentro do partido e de trabalhar com afinco para conquistar a confiança dos eleitores. "O Partido Liberal tem um compromisso com o Brasil, e isso se reflete em cada município, como Santo Antônio da Platina. Precisamos estar determinados a fazer a diferença", declarou o ex-chefe de estado brasileiro.

Michelle Bolsonaro: O envolvimento da mulher na Política

Michelle Bolsonaro, uma figura carismática e influente no cenário político nacional, enfatizou também em conversa com Bruna, a relevância da mulher na política. Como presidente do PL Mulher Nacional, ela tem liderado iniciativas que visam aumentar a participação das mulheres nos espaços de poder. "A presença feminina é fundamental para uma política mais justa e representativa. Estamos aqui para apoiar e incentivar mulheres como nossa pré-candidata a prefeita, que já demonstrou seu comprometimento com a cidade e com o partido", afirmou.

Discussão de Projetos e Estratégias Eleitorais

Um dos pontos altos da visita foi a discussão sobre os projetos e estratégias eleitorais para o pleito deste ano. Fernando Giacobo, Presidente estadual do partido, compartilhou com a pré-candidata platinsense insights valiosos sobre como conduzir uma campanha eficaz. "É essencial compreender as necessidades da população e apresentar propostas concretas que possam melhorar a vida das pessoas. Nossa pré-candidata tem mostrado uma visão clara e objetiva, e isso é um grande diferencial", comentou o deputado.

A presidente do PL Mulher Paraná, Carlise, também destacou a importância da integração entre as lideranças estaduais e municipais. "Estamos trabalhando para fortalecer as bases do partido em todo o Paraná, e essa visita é uma demonstração do nosso compromisso com Santo Antônio da Platina. Acreditamos no potencial da nossa pré-candidata e estamos aqui para dar todo o suporte necessário", afirmou.

Visão para o Futuro de Santo Antônio da Platina

A viagem de Bruna Fogaça à Brasília representou não apenas um momento de troca de ideias e alinhamento estratégico, mas também um reforço do compromisso da pré-candidata com o futuro de Santo Antônio da Platina. Ela aproveitou a oportunidade para reforçar seu compromisso com a transparência, a ética e o desenvolvimento sustentável do município. "Nossa cidade merece renovação, merece uma gestão dedicada e eficiente, e estou preparada para assumir esse desafio com responsabilidade e determinação", concluiu.

A visita à capital federal fortaleceu ainda os laços entre as lideranças do Partido Liberal e consolidou a pré-candidatura de Bruna à prefeitura de Santo Antônio da Platina. Com o apoio de figuras influentes como Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Carlise kwiatkowski e Filipe Barros, a pré-candidata está confiante de que poderá levar adiante uma campanha sólida e bem-sucedida, focada no desenvolvimento e no bem-estar da população local.

Bruna Fogaça foi convidada para retornar a capital federal novamente, além de receber o convite para acompanhar algumas ações com a comitiva oficial do PL Paraná.