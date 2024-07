Premiação Queijos do Paraná inicia preparativos para segunda edição

A excelência e a diversidade da produção de queijos terão novamente destaque no estado do Paraná, agora, na segunda edição do Prêmio Queijos do Paraná. A confirmação da segunda edição da competição ocorreu nesta quarta-feira (10), na sede do Sistema FAEP/SENAR-PR, onde detalhes da iniciativa foram apresentados a 50 entidades públicas e privadas, potenciais apoiadores da premiação.

Promovido pelo FAEP/SENAR-PR, Sebrae-PR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Sindileite-PR, o Prêmio Queijos do Paraná visa divulgar a qualidade e valorizar os derivados lácteos produzidos no estado. A segunda edição será lançada oficialmente em 18 de setembro, em um evento que será realizado no Mercado Municipal de Curitiba.

"O Prêmio Queijos do Paraná alavancou o setor queijeiro do Estado. Por isso, decidimos continuar promovendo uma segunda edição, sempre com a preocupação de não ser só um evento de premiação, mas uma iniciativa de desenvolvimento do setor, a partir de ações técnicas, focadas inclusive em questões legais e sanitárias”, afirmou Ronei Volpi, assessor do Sistema FAEP/SENAR-PR e idealizador da iniciativa.

A segunda edição começará maior, com o evento de premiação, em 2025, se estendendo por três dias. Nesse período, ocorrerão eventos técnicos, julgamento e premiação de queijos, além de uma feira de produtores de todo o Paraná. A expectativa, de acordo com a organização do evento, é de que haja cerca de 600 produtos inscritos, superando a edição deste ano, que alcançou 450.

O Prêmio Queijos do Paraná não se restringirá aos três dias de premiação. As entidades promotoras e os parceiros realizarão diversas ações voltadas ao desenvolvimento do setor lácteo, qualificando produtores de leite, produtores artesanais de queijo e indústrias lácteas, além de técnicos e jurados. Assim como na primeira edição, essas ações devem impulsionar a formalização e profissionalização de queijeiros e queijarias em todo o estado.

Uma novidade é o Concurso Excelência em Muçarela, que escolherá o melhor queijo dessa família em sua utilização na culinária. O produto será julgado como ingrediente de uma pizza, avaliando-se características técnicas como fatiabilidade, elasticidade, derretimento e gordura livre da muçarela, e as características sensoriais do produto em uma pizza. A expectativa é de que 80 queijeiros e/ou indústrias se inscrevam nessa modalidade.

Todo esse esforço se justifica pela importância da cadeia produtiva. O Paraná tem produção de leite em todos os seus 399 municípios e é o segundo maior produtor de leite do país, com 13 milhões de litros/dia, dos quais 6 milhões são destinados à fabricação de queijos. Este derivado, além de ter valor nutricional, agrega valor à matéria-prima, fortalecendo o setor e gerando empregos e renda.

Na primeira edição, o Prêmio Queijos do Paraná acumulou números expressivos. Foram 450 queijos inscritos, dos quais 291 foram habilitados a participar do concurso. No total, produtores de 90 queijarias de 75 municípios participaram da disputa. Foram premiados 88 queijos: 28 com medalha de bronze, 30 com prata e 30 com ouro. Os medalhistas de ouro se classificaram para uma disputa final, que terminou com a seleção de dez produtos condecorados com a medalha super ouro.

