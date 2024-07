Jovem dos Campos Gerais de 26 anos que se voluntariou para defender a Ucrânia morre em combate

Murilo Lopes Santos, um jovem paranaense de 26 anos que, em 2022, se voluntariou para lutar na Guerra da Ucrânia, faleceu em combate na cidade de Zaporizhzhia, na última sexta-feira (05). A família decidiu que ele será enterrado na Ucrânia, cumprindo seu último desejo. Murilo, natural de Castro, cerca de 80 km de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, embarcou para a Ucrânia em novembro de 2022, determinado a apoiar as forças ucranianas contra a invasão russa.

Rosângela Pavin Santos, mãe de Murilo, conta que o jovem se alistou de forma voluntária para ajudar a proteger o país, que foi invadido pela Rússia em fevereiro de 2022. “Ele dizia que era uma grande covardia o que a Rússia estava fazendo com a Ucrânia, e que seu desejo era ajudar a defendê-la”, relata a mãe.

Segundo Rosângela, o contato com o jovem era realizado através de aplicativo de mensagens, que aos poucos foi ficando cada vez mais escasso. “No início, nós conversávamos até por chamada de vídeo, mas ultimamente estava bem mais complicado, era só mensagem sem áudio. Fazia cerca de dois meses que eu não ouvia a voz dele”, relatou a mãe do jovem.

O último contato que a família teve com Murilo foi na terça-feira (02), antes do jovem partir para uma nova missão. Na sexta-feira (05), por volta das 11h00, um colega de combate que estava com ele noticiou a tragédia à família.

A decisão de enterrá-lo na Ucrânia foi tomada após um amigo de Murilo, que estava em missão com ele, entrar em contato com a família. “Um amigo do Murilo, que estava na missão junto com ele e foi hospitalizado, entrou em contato conosco e expressou que o desejo dele era ser enterrado em solo ucraniano”, afirmou Priscila Pavin Santos, tia de Murilo.

Antes disso, a família tentava contato com o Ministério das Relações Exteriores, para tentar trazer o corpo do rapaz de volta ao Brasil. “Antes de conseguirmos contato com este amigo do Murilo, tentamos de todas as maneiras trazer o corpo dele para o Brasil. Mas agora, que sabemos sobre o desejo dele, vamos respeitar e enterra-lo lá, onde tem um cemitério apenas para brasileiros”, contou Priscila.

Murilo serviu o Exército Brasileiro em Castro por cerca de um ano e meio e sempre sonhou em seguir carreira militar. Mesmo após deixar o Exército, ele continuou a se preparar, fazendo diversos cursos que o auxiliaram na carreira.

“Desde que ele saiu, nunca se desligou completamente de sua carreira. Ele fazia cursos online e aprendeu diversas línguas para dar continuidade a carreira”, relembra Rosângela Pavin Santos, mãe de Murilo.

De acordo com Priscila, tia do jovem, na próxima quinta-feira (11) uma missa em homenagem a Murilo será realizada na Igreja Matriz de Castro e, na sexta-feira (12), está agendada uma cerimônia para o jovem no país da Ucrânia.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que está à disposição para prestar assistência consular aos familiares de Murilo.