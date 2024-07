Hospital 18 de Dezembro em Arapoti será ampliado

O Hospital 18 de Dezembro, reaberto há um ano e meio, tem se mostrado essencial para a saúde da população de Arapoti e região. Desde a reabertura, o hospital realiza aproximadamente 250 atendimentos diários, 500 cirurgias mensais e mais de 250 partos. Com a ampliação de especialidades médicas, a unidade eliminou a necessidade de transferências para consultas e atendimentos especializados.

Nesta semana, o prefeito Irani Barros, o vice-prefeito Potinho e a secretária de Saúde, Andrea Silva, reuniram-se com o diretor do Centro Integrado em Saúde (CIS), doutor Glauber Garbim, para discutir novas melhorias no hospital. Entre as propostas está a ampliação da ala de internação, que adicionará 24 leitos ao hospital. Essa expansão visa otimizar o aproveitamento do centro cirúrgico, permitindo um atendimento mais eficiente e abrangente.

O prefeito Irani Barros enfatizou a importância do anúncio, atribuindo o sucesso a um esforço conjunto e a uma boa relação com o Governo do Estado. "Melhorar o serviço de saúde não depende apenas de vontade política, mas também de um bom relacionamento com o Governo do Estado, e isso temos em Arapoti. Só boas notícias para nossa população", afirmou Barros.

Além de melhorar a infraestrutura hospitalar, a ampliação trará benefícios econômicos para a região com a geração de novos empregos na área da saúde. O aumento da equipe médica e de apoio permitirá ao hospital oferecer um atendimento ainda mais qualificado e abrangente.

O diretor Glauber Garbim destacou que a ampliação é apenas o primeiro passo para a implantação de uma UTI semi-intensiva no hospital. Com essa unidade, o hospital poderá realizar procedimentos de alta complexidade, como cirurgias de prótese de quadril e de joelho, aumentando a capacidade de atendimento e reduzindo a necessidade de transferências para outros centros médicos.

Essas melhorias refletem o compromisso do Hospital 18 de Dezembro em proporcionar um atendimento de saúde de qualidade e acessível para toda a população de Arapoti e região. A ampliação dos serviços e leitos, aliada à contratação de novos profissionais, reforça a missão do hospital de ser um pilar fundamental na assistência médica local.