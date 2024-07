Confira a programação da 50ª Expoleite que acontece esta semana em Arapoti

A Expoleite, tradicional feira do Gado Holandês realizada em Arapoti, chega à sua 50ª edição como uma das principais vitrines da bacia leiteira dos Campos Gerais do Paraná. Promovido pela Capal Cooperativa Agroindustrial, o evento comemorativo acontece entre os dias 11 e 13 de julho, no Parque de Exposições Capal. Todas as atividades são gratuitas e abertas para a comunidade.

Na edição passada, mais de 20 mil visitantes passaram pela Expoleite. Quem passar pelo evento poderá desfrutar das atrações da programação, incluindo o desfile do gado e as sessões de julgamento da raça holandesa, praça de alimentação e mais de 60 expositores trazendo as últimas novidades do mercado em maquinários agrícolas.

Música ao vivo

As noites na Expoleite serão animadas com as atrações musicais no Pavilhão Principal a partir das 20 horas. No dia 11, quem sobe ao palco é a banda Alls 30, que apresenta um repertório com as músicas mais populares do pop rock nacional. No dia 12, é a vez da dupla sertaneja Marlon & Rafael, e no sábado, dia 13, o cantor Matheus Xavier encerra em grande estilo as apresentações da Expoleite 2024.

Expo&Flor

Ainda no âmbito social, a Expo&Flor marca presença mais uma vez na 50ª Expoleite com a exposição e comercialização de variedades de flores. Promovida pelo Rotary Club, a exposição foi realizada pela primeira vez em 2017. A renda obtida é destinada à manutenção de projetos sociais de Arapoti.