Vereador Luciano Vavá relembra ações de seu mandato e reafirma compromisso com a saúde pública de Arapoti

O Vereador Luciano Vavá está em seu primeiro mandato, mas já soma conquistas na carreira política. Em 2021, assumiu a cadeira no Legislativo como vereador mais bem votado de Arapoti e foi eleito Presidente da Casa para o biênio 2023/2024. Como marcas de sua trajetória política estão a defesa de uma saúde pública de qualidade e a geração de emprego e renda para a população arapotiense.

“Me comprometi a fazer uma política nova, voltada a lutar por políticas públicas de qualidade para todos, principalmente aos mais vulneráveis socialmente”, ressaltou. “Sempre priorizei defender a promoção da saúde pública, que é a área que atuei por muitos anos, e que conheço as principais dificuldades”.

Números do Mandato

Com pouco mais de 1200 dias de vereança, o parlamentar contabiliza números das ações que tem desenvolvido nos quatro cantos da cidade. Segundo levantamento disponibilizado pela Câmara de Arapoti, Luciano Vavá é o vereador que mais apresentou matérias na atual gestão: são 45 Projetos de Lei aprovados, 411 requerimentos e 217 indicações. Os dados representam uma média de quatro matérias ou proposições por Sessão Ordinária.

Projetos de Lei

Luciano Vavá lembra que foram diversas conquistas em prol dos munícipes. Entre os quais, destaca a aprovação do Projeto de Lei ‘Kit Lanche – Saúde e Dignidade’ que instituiu o fornecimento de alimentos de fácil consumo (como frutas, sucos e sanduiches) já no embarque de pacientes e acompanhantes que fazem tratamento de saúde intermunicipal.

“Foi uma grande vitória, proporcionar um conforto extra para quem enfrenta horas de viagem a outros municípios”, disse.

Outra pauta defendida pelo parlamentar é o apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou deficiência. Em 2022, uma proposta de sua autoria, em parceria com os vereadores de mesma bancada, Dikinho (PV) e Lelo Ulrich (PV), foi aprovada garantido transporte coletivo municipal gratuito para acompanhantes de pessoas com autismo ou deficiência física, auditiva, visual, mental ou deficiência múltipla (PL 2365/22). “Muitas pessoas com deficiência, independentemente da idade, têm necessidade de um acompanhante para deslocamento até escolas, hospitais ou unidades de saúde para tratamento diário. Contribuir com o transporte facilitado também é uma das etapas da inclusão”, lembrou.

Vavá também é autor do Projeto de Lei que cria o Orçamento da Criança e do Adolescente como instrumento de controle social e fiscalização do orçamento público para este público específico. Objetivo é garantir transparência, melhorar a gestão e garantir efetividade na implementação de direitos fundamentais de crianças e jovens arapotienses.

Outro Projeto de Lei de sua autoria que também merece destaque é o que institui o IPTU VERDE, um benefício tributário para imóveis que adotarem medidas sustentáveis. A proposta incentiva práticas sustentáveis, que protejam o meio ambiente.

Agente fiscalizador

Um dos papéis fundamentais do vereador é fiscalizar, ação que é marca de mandato do parlamentar. Vavá tem por costume circular em todas as Unidades de Saúde do município para ouvir a população e reivindicar melhorias ao prefeito municipal. Em 40 meses de vereança, foram mais de 400 requerimentos encaminhados, questionando ações, pedindo melhorias e implementações de programas em prol da comunidade.

A Frente do Legislativo

Em seu primeiro ano como Chefe do Legislativo, Luciano Vavá conseguiu somar uma economia de R$ 1,8 milhão, valor restituído aos cofres públicos. A devolução é resultado de uma gestão séria e idônea, que preza pelo cuidado com os recursos públicos.

Outra conquista de sua gestão é o Selo Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública, que posiciona a Câmara Municipal em 35º lugar entre os Poderes Legislativos do Estado do Paraná, com um índice de 96% no Índice de Transparência da Administração Pública (ITP). “É essencial a transparência dos atos públicos, pois permite que a população acompanhe as ações da gestão pública. Ter um Portal alinhado com esses princípios é primordial para uma boa administração”, ressaltou

ASCAMP – Em 2023, o vereador Luciano Vavá foi nomeado Presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Saúde da Associação das Câmaras Municipais dos Campos Gerais (ASCAMP). Vavá ficou com a missão de buscar melhorias no setor da saúde para a região.



A nomeação significa maior representatividade do município de Arapoti em debates e na implantação de políticas públicas e investimentos direcionados a saúde, em benefícios dos municípios participantes da ASCAMP. “Com união e fortalecimento do Legislativo, o trabalho tem sido angariar mais recursos e investimentos para a qualidade do atendimento da saúde de nosso município e região”, disse Vavá.

Mais recurso é mais investimento em Arapoti

O diálogo contínuo com deputados estaduais e federais que se interessam em apoiar o desenvolvimento de Arapoti resultou na conquista de R$ 6 milhões em emendas parlamentares. A mais recente, contemplou o município com o valor de R$ 4,3 milhões, destinada pelo Deputado Federal Aliel Machado (PV), para a construção de um novo Centro de Educação Infantil (CMEI). É a abertura de mais vagas para atendimento de crianças de 0 a 5 anos, em período integral.

Os Colégios Rui Barbosa, localizado no Centro, Carmelina Ferreira Pedroso, no Jardim Ceres, João Paulo II, na Vila Romana, Coronel Costa Neto, no Jardim Aratinga, e do Distrito de Calógeras também foram selecionados para receber emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil cada, também encaminhada pelo Deputado Federal Aliel Machado.

Ainda as áreas da saúde e da Assistência Social receberam auxílio federal e estadual, por intermédio do vereador Vavá. No total R$ 1,5 milhão foram recebidos para custeio da saúde e assistência social, investimento para a APAE, aquisição de equipamentos, como ultrassom, e para a compra de uma Van para transporte de pacientes, emendas destinadas pelo deputado Federal Aliel Machado e pelo deputado estadual Luiz Fernando Guerra (UNIÃO).

Colégio Estadual Rui Barbosa foi uma das instituições contempladas com emenda parlamentar no valor de R$50 mil, por intermédio do vereador