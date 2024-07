Colégio Cívico-Militar de Wenceslau Braz realiza homenagem para estudantes com boas notas

No Colégio Estadual Cívico-Militar (CCM) Miguel Nassif Maluf, de Wenceslau Braz, a excelência acadêmica é um padrão comemorado e incentivado entre os alunos. Recentemente, a instituição realizou uma homenagem para os estudantes que alcançaram notas excepcionais no primeiro trimestre deste ano letivo.

Nesta semana, o auditório o colégio, encheu-se de orgulho e celebração durante a cerimônia de homenagem aos alunos que demonstraram um desempenho acadêmico exemplar no primeiro trimestre de 2024.

Ao todo, 81 alunos foram reconhecidos por sua dedicação e comprometimento com os estudos, obtendo notas iguais ou superiores a 8,0 em todos os componentes curriculares nesta primeira etapa do ano letivo.

O diretor do Colégio Estadual Cívico-Militar (CCM) Miguel Nassif Maluf, Rivail Lucas de Oliveira, enfatizou a importância do esforço contínuo e da busca pela excelência em todas as áreas do conhecimento.

“No início do ano letivo, realizamos uma proposta para os alunos, em que receberiam uma menção honrosa por seu desempenho durante o trimestre. Com isso, vimos que os alunos se empenharam e conquistaram o certificado por seu desempenho.”, comentou Rivail.

Rivail também comentou sobre como se sentiu, vendo que cerca de 30% dos estudantes do colégio obtiveram notas excepcionais durante a primeira etapa do ano letivo. “É muito gratificante observar os índices do primeiro trimestre, pois, além dos 30% que obtiveram notas iguais ou acima de 8,0, 65% dos nossos alunos estão com as notas acima da média do boletim escolar”, enfatiza o diretor.

Entre os homenageados da noite, estava Jonatas Martins de Azevedo, do nono ano B, que expressou sua gratidão pela gratificação por seus esforços. “Me sinto muito contente pela gratificação e sei que isso pode me ajudar no futuro. Para mim, esta homenagem é de suma importância para os alunos, pois gera uma grande influencia entre os estudantes, fazendo com que se dediquem cada vez mais aos estudos”, afirmou Jonatas.

Contudo, a premiação dos alunos não para por aí, segundo o diretor da instituição, a menção honrosa deve perdurar até o fim do ano letivo, sendo que os alunos que conquistarem o certificado em todos os trimestres receberão uma homenagem ainda maior no fim do ano letivo.

“O resultado do primeiro trimestre foi ótimo, obtivemos um resultado altíssimo no desempenho e dedicação dos alunos. Contudo, esta menção honrosa será realizada ao término de cada trimestre e, ao fim do ano letivo, os alunos que conquistarem notas iguais ou acima de 8,0 em todos os trimestres receberão uma medalha de honra ao mérito por seu desempenho escolar”, enfatiza Rivail.

Durante a cerimônia, a instituição escolar recebeu os pais dos alunos homenageados, que puderam participar de um jantar reservado apenas para os pais destes alunos. Além disso, a cerimônia contou com apresentações culturais realizadas por alunos, que tiveram a oportunidade de demonstrar o talento artístico presente entre a comunidade escolar do colégio.

Entre estas apresentações, o aluno Wesley Iuri tocou, na flauta transversal, o Hino Nacional Brasileiro. Além disso, a cerimônia contou com alunos fardados, que realizaram um ato cívico com as bandeiras Nacional, do Paraná e de Wenceslau Braz.