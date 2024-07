MP de Santo Antônio da Platina promove evento de encerramento da Campanha Junho Verde

O Núcleo Regional de Santo Antônio da Platina do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema), do Ministério Público do Paraná, promoveu nesta sexta-feira, 28 de junho, evento de encerramento da Campanha Junho Verde, que mobilizou escolas e estudantes de 40 municípios do Norte Pioneiro do estado.

Instituída pela Lei Federal 4.393/2022, a Campanha Junho Verde busca desenvolver o entendimento da população acerca da importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos e do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais, para as presentes e futuras gerações, observando o conceito de Ecologia Integral, que inclui dimensões humanas e sociais dos desafios ambientais. Na iniciativa desenvolvida no Norte Pioneiro, optou-se por difundir a campanha na comunidade escolar, por meio de ações de educação ambiental nas escolas.

Concurso

Na primeira etapa do projeto, foram exibidos nas escolas da região vídeos de conscientização ambiental, elaborados pela Universidade do Norte Pioneiro (Uenp). Os alunos foram incentivados a participar de um concurso, com categorias para diferentes etapas de escolarização (da educação infantil até o ensino médio). Foram produzidos centenas de desenhos, poemas, redações e cartazes digitais para redes sociais sobre temas como água, sustentabilidade, resíduos sólidos e fauna da região. Os três melhores trabalhos de cada categoria, por Núcleo Regional de Educação, foram premiados no evento de encerramento da campanha.

A iniciativa contou com a parceria de diversas instituições, como a Uenp e os Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz, além de empresas e organizações do setor privado, que ofereceram prêmios entregues aos vencedores do concurso.

O encontro de encerramento aconteceu em auditório cedido por uma cooperativa parceira do projeto e contou com a participação do reitor da Uenp, Fábio Antonio Néia Martini, dos alunos premiados, professores, chefes dos Núcleos Regionais de Educação e representantes de instituições privadas apoiadoras e de órgãos ambientais, como Instituto Água e Terra e Polícia Ambiental.

A coordenadora do Gaema de Santo Antônio da Platina, promotora de justiça Kele Cristiani Diogo Bahena, explicou que “os temas abordados na Campanha Junho Verde visam primeiramente desenvolver a consciência ambiental por meio da educação e proporcionar o inter-relacionamento entre as diversas disciplinas, incentivar a criatividade, o senso crítico, o raciocínio, a leitura e a linguagem escrita e artística dos alunos”.

Participaram do projeto 269 escolas, envolvendo cerca de 50.000 alunos.