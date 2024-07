Sanepar irá ampliar rede esgoto em Wenceslau Braz

Na última semana, o prefeito de Wenceslau Braz, Athayde Ferreira dos Santos Junior, participou de uma reunião na sede da Companhia de Saneamento Paranaense (SANEPAR) para iniciar os serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município.

A decisão sobre o início dos serviços foi realizada na cidade de Curitiba, onde o prefeito Taidinho, se reuniu com o diretor-presidente da Companhia, Wilson Bley, o diretor de operações, Sergio Wippel, e com o deputado estadual Cobra Repórter.

De acordo com dados coletados pela reportagem, as obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Wenceslau Braz devem começar nas próximas semanas, ligando mais de 500 famílias ao sistema de coleta e tratamento de esgoto.

Com investimentos de R$ 4,5 milhões, serão implantados sete quilômetros de rede, permitindo assim, a ligação de 507 famílias do bairro Santa Madalena ao sistema de tratamento de esgoto da Sanepar.

Durante a reunião, o prefeito Taidinho comentou que a ampliação da rede de esgoto, neste bairro, influenciará na qualidade de vida da comunidade do bairro Santa Madalena.

“São esses serviços que fazem a diferença na vida da população. Desde já, agradeço à Companhia Sanepar por seu apoio e agradeço ao governador Ratinho Junior, que determinou o aceleramento dos serviços”, comenta o chefe executivo.

De acordo com o presidente da companhia, Wilson Brey, o governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou, não apenas em Wenceslau Braz, mas em todo o estado, a aceleração do esgotamento sanitário.

“Por determinação do governador Ratinho Junior, estamos acelerando a universalização do esgotamento sanitário em todo o estado. Isso faremos com obras e, para realizar isto em Wenceslau Braz, acabamos de assinar o contrato com a empreiteira que irá fazer a ampliação”, disse o presidente durante a reunião.

O sistema de esgotamento sanitário é essencial para o saneamento básico de uma comunidade, sendo responsável pela coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos esgotos domésticos e industriais. Esse sistema é crucial para prevenir a contaminação do meio ambiente e proteger a saúde pública.

Esse sistema realiza a coleta de esgoto através de uma rede de tubulações subterrâneas que conecta as residências, estabelecimentos comerciais e industriais aos pontos de tratamento. Nos pontos de tratamento, os esgotos passam por um processo que pode incluir a remoção de sólidos através de grades e peneiras.

Por fim, o descarte seguro e controlado do efluente tratado é crucial para evitar a contaminação de corpos d’água superficiais e subterrâneos. Dependendo do nível de tratamento, os efluentes podem ser devolvidos à natureza ou reutilizados para fins como a irrigação não potável.

Um sistema de esgotamento sanitário eficaz não apenas promove a saúde pública ao prevenir doenças transmitidas pela água contaminada, mas também contribui para a preservação ambiental ao proteger ecossistemas aquáticos e recursos hídricos essenciais para a vida.