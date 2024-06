Premiação em Arapoti reconhece alunos com as melhores redações sobre “Agronegócio”

Nesta quarta-feira (26), sete alunos da rede municipal de ensino foram premiados por suas redações destacadas sobre o tema “Agronegócio”. A iniciativa visa valorizar o empenho dos estudantes, professores e instituições de ensino, destacando a importância do agronegócio para a economia local.

A cerimônia de premiação contou com a presença do prefeito Irani Barros, do vice-prefeito Potinho e da secretária de Educação, Mayara. Realizada na Câmara Municipal, o evento também teve a participação de familiares, professores e equipes escolares, conferindo um ambiente de celebração e reconhecimento aos jovens escritores.

O projeto, idealizado pelo vereador Maiquel Alberts, tem como objetivo difundir o agronegócio, que é a principal atividade econômica do município. Alberts explicou que a proposta envolve o plantio, a produção de leite e a produção de mel, setores que são fundamentais para a economia local. “Essa proposta visa difundir o agronegócio, enquanto principal atividade econômica do município, envolvendo o plantio, a produção de leite e também a produção de mel”, disse o vereador durante a cerimônia.

O prefeito Irani Barros ressaltou a importância dos investimentos em educação, destacando-a como um pilar fundamental para a formação de alunos com pensamento crítico e conscientes do seu papel no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Barros parabenizou os alunos premiados e agradeceu o empenho dos professores e das instituições de ensino que incentivaram a participação no projeto.

Os alunos premiados receberam certificados e foram elogiados pela qualidade e criatividade de suas redações. A iniciativa buscou não apenas reconhecer o talento individual dos alunos, mas também promover uma maior compreensão sobre a relevância do agronegócio na comunidade, incentivando os jovens a se interessarem por temas econômicos e a refletirem sobre a realidade do município.

A cerimônia na Câmara Municipal foi um momento de confraternização e reconhecimento, reforçando o compromisso da administração local com a educação e o desenvolvimento integral dos alunos. Os participantes destacaram a importância de projetos como este para incentivar a criatividade e o envolvimento dos estudantes em questões relevantes para o município.

A premiação das redações sobre agronegócio demonstra o esforço conjunto de autoridades municipais e educacionais em promover uma educação de qualidade, que valoriza o conhecimento sobre temas locais e prepara os alunos para serem cidadãos informados e ativos na sociedade.