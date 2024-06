Conselho Tutelar de Jaguariaíva recebe sua primeira sede própria

Após mais de três décadas de espera, Jaguariaíva agora conta com uma sede própria para o Conselho Tutelar. A inauguração da nova instalação ocorreu na última semana, com a presença de membros da comunidade, autoridades locais e conselheiros tutelares. A obra, iniciada em 2023, foi concluída com um investimento superior a R$1,3 milhão em terreno doado pelo município.

Entre as autoridades presentes estavam o secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, representando o governador Ratinho Júnior; a prefeita Alcione Lemos; o vice-prefeito Adilson Passos Felix; o promotor de Justiça Oseas Vogler; o presidente da Câmara de Vereadores, José Marcos Pessa Filho; o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, Welington Fitz; o diretor de Edificações Públicas da Secretaria de Estado das Cidades, Dan Felipe Ayub; o diretor de Políticas para a Família, Adriano dos Santos, e representantes do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A prefeita Alcione Lemos destacou a importância do novo espaço para o trabalho com crianças e adolescentes. “A entrega dessa obra simboliza um momento especial, que prova que a política social do nosso município e Estado caminham a passos largos, sempre com responsabilidade e competência, buscando igualdade e inclusão social, num trabalho árduo e dedicado à proteção dessas crianças”, afirmou. Rogério Carboni ressaltou que o novo local proporcionará mais conforto tanto para os assistidos quanto para os servidores e suas famílias.

A construção da nova sede faz parte de um pacote de 12 novos espaços anunciados pelo Governo do Paraná, financiado pelo Fundo Estadual da Infância e Adolescência. A estrutura, com 223 m², inclui recepção, cinco salas de atendimento, sala de múltiplo uso, vestiários, sanitários, salas de apoio administrativo e um jardim interno. Algumas salas foram especialmente preparadas para a "escuta qualificada", garantindo atendimento particularizado.

A sede recebeu o nome de Zenilda Lazzaris Bueno, homenageando a conselheira que serviu ininterruptamente de 1994 a 2001 e que foi fundamental na formação do primeiro conselho da cidade. A cerimônia contou com a presença das filhas Gilmara e Geovana, e do esposo Osiris, que representaram Zenilda Lazzaris Bueno. A nova sede do Conselho Tutelar está localizada na Rua Jorge Fernandes, no Jardim Matarazzo.

Essa inauguração marca um avanço significativo para o município, oferecendo uma infraestrutura moderna e adequada para o acolhimento e atendimento das crianças e adolescentes de Jaguariaíva.