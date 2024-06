Arapoti inaugura Unidade de Saúde no bairro Capão Bonito

A prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais, realizou na última sexta-feira (21) a inauguração de uma Unidade de Apoio a Saúde no bairro Capão Bonito.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, com a construção da nova Unidade de Apoio a Saúde cerca de 250 pessoas que eram atendidas na Unidade de Saúde da Vila dos Funcionários passam a ter acesso a consultas médicas, enfermagem, coleta de exames, programas e prevenção e promoção a saúde, campanhas de vacinação entre outros atendimento que visam a qualidade de vida e bem-estar dos moradores do Capão Bonito.

O bairro já contava com uma Unidade de Saúde, mas esta foi desativada há cerca de seis anos. Agora, com um investimento superior aos R$ 500 mil, sendo R$ 300 mil com recursos próprios da prefeitura e R$ 200 mil através do governo do Estado, os moradores do Capão Bonito voltam a ter acesso a Unidade de Apoio a Saúde com mais conforto e facilidade na busca por atendimento médico.

A secretária municipal de Saúde, Andrea Cristina da Silva, falou sobre a importância da UAS para os moradores do bairro. “Esta nova Unidade de Saúde vai beneficiar muito a vida dos moradores do bairro Capão Bonito, pois até então estavam recebendo atendimento domiciliar ou tinham que se deslocar até a Unidade da Vila dos Funcionários para receber atendimento médico. Com isso, essas pessoas terão mais facilidade e dignidade quando buscarem por atendimento médico. Além disso, também irá facilitar os trabalhos das equipes de Saúde”, destacou.

O prefeito Irani Barros também falou sobre a importância da UAS para as famílias do Capão Bonito. “A entrega dessa unidade não representa apenas a inauguração de um prédio, mas a garantia do direito à saúde de forma igualitária. Na nossa gestão, não deixamos ninguém para trás. Agradeço a todos que se empenharam para que esse projeto saísse do papel”, concluiu o prefeito.

Além desta UAS, a prefeitura também está construindo uma nova Unidade que irá atender aos moradores do bairro do Cerrado. O investimento é de R$ 500 mil.