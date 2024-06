Motorista perde o controle, cai em barranco e morre em Ibaiti

Um homem de 59 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito registrado na manhã da última sexta-feira (21) na rodovia PR272 no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 09h30 no trecho da rodovia que liga os municípios de Ibaiti a Figueira quando, na altura do km 97, acabou perdeu o controle da direção do GM Monza, saiu da pista e caiu em um barranco entrando em óbito no local.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência e, devido a falta de testemunhas, não foi possível confirmar se a vítima morreu devido ao acidente ou se teve um mal súbito.

Diante da situação, foram acionadas as equipes do IML (Instituto Médico Legal) e Polícia Civil para recolher o corpo da vítima e realizar a perícia no local.

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.