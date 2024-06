Treze municípios do Norte Pioneiro estão em pacote de investimentos bilionários do Governo do Estado

O governador Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (19) um pacote bilionário de investimentos para acelerar o crescimento econômico de municípios que apresentam os menores índices de desenvolvimento no Estado. Ao todo, a lista conta com 80 cidades sendo que treze ficam na região do Norte Pioneiro.

Os recursos são do programa Rota do Progresso que tem como objetivo estimular a economia, gerar empregos e melhorar a qualidade de vida em cidades com menor Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM). Este indicador, desenvolvido pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), mede o desempenho dos municípios paranaenses em relação à renda. O Ipardes será responsável por acompanhar a aplicação das ações e medir o progresso dos indicadores.

As ações do programa estão divididas em nove eixos programáticos, abrangendo diversas áreas para beneficiar 80 municípios que apresentam índices econômicos e sociais abaixo da média estadual. Entre os principais objetivos estão a industrialização, infraestrutura, agricultura, saneamento e capacitação de jovens.

O governador Ratinho Junior destacou que o Estado investe para melhorar o padrão de vida nos pequenos e médios municípios, buscando desenvolvimento igualitário em todo o Paraná. Segundo ele, o programa Rota do Progresso foi criado para conectar diferentes áreas, beneficiando cidades que, por diversos motivos históricos, não acompanharam o desenvolvimento do restante do Estado. Ele mencionou que o Paraná já tem a quarta menor desigualdade de renda do Brasil e que o objetivo é elevar o padrão de qualidade de vida dessas localidades ao mesmo nível das demais.

Um dos principais eixos do programa é a industrialização, com a liberação de R$ 1 bilhão em crédito tributário para empresas com crédito de exportação com o Estado, incentivando investimentos nessas cidades e promovendo o desenvolvimento regional. Outros investimentos incluem melhorias em saneamento básico, estradas rurais e programas de capacitação para jovens, visando proporcionar mais oportunidades e fortalecer a economia local.

O secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, explicou que o projeto é multissetorial, planejado para oferecer um auxílio significativo aos municípios com baixos indicadores econômicos. Ele enfatizou que o investimento pretende induzir o desenvolvimento e mudar a realidade de renda dessas cidades, gerando empregos e renda, e promovendo o crescimento uniforme em todo o Estado.

O programa Rota do Progresso reflete o compromisso do Governo do Paraná em reduzir desigualdades e proporcionar um desenvolvimento equilibrado, focando nas localidades que mais necessitam de suporte econômico e social. A iniciativa busca criar um ambiente propício para o crescimento sustentável e igualitário, beneficiando diretamente a população desses municípios.

Na lista dos oitenta municípios que fazem parte do programa, treze estão localizados na região do Norte Pioneiro sendo Congonhinhas; Curiúva; Jaboti; Japira; Jundiaí do Sul; Pinhalão; Ribeirão do Pinhal; Salto do Itararé; Santana do Itararé; São Jerônimo da Serra; São José da Boa Vista; São Sebastião da Amoreira e Tomazina.

O coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, falou sobre a importância do programa e dos investimentos para os municípios da região. “É um programa que vai beneficiar muitos municípios da nossa região com recursos diretos para as prefeituras para que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. É mais uma ação do governo Ratinho Junior que beneficia diversos municípios da nossa região demonstrando que ele faz gestão avaliando as estatísticas para observar quem mais precisa. Este é mais um programa do governo do estado que vem para beneficiar a região do Norte Pioneiro” destacou.



GovPr