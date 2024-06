Prefeitura de Jaguariaíva entrega óculos de grau a alunos da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) e da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), realizou na última terça-feira, 18 de junho, a entrega de 41 óculos de grau para alunos da rede municipal de ensino. A ação faz parte do Programa Olhar Jaguariaíva, voltado para a promoção da saúde visual dos estudantes.

Nesta primeira edição do ano, 101 alunos passaram por consultas oftalmológicas, como parte do programa que busca identificar e corrigir problemas de visão, proporcionando melhor desempenho escolar e qualidade de vida para as crianças. O evento de entrega ocorreu no Cine Teatro Valéria Luercy e contou com a presença da prefeita Alcione Lemos, que destacou o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento integral dos alunos, enfatizando a importância da saúde visual para uma educação de qualidade.

Durante o acolhimento, a prefeita Alcione Lemos reforçou a relevância do programa, afirmando que a saúde visual é fundamental para o processo de aprendizagem das crianças. Além da prefeita, também estiveram presentes no evento as secretárias Erla Mello, da SMECEL, e Amália Alves, da SEMUS, que apoiaram a iniciativa e participaram da entrega dos óculos aos estudantes.

O Programa Olhar Jaguariaíva tem como objetivo principal garantir que os alunos da rede municipal tenham acesso a consultas oftalmológicas e, quando necessário, a óculos de grau. Esta iniciativa visa prevenir e tratar problemas de visão que possam interferir no desempenho escolar dos alunos, promovendo um ambiente de aprendizado mais inclusivo e eficiente.

A ação desenvolvida pela prefeitura, através das secretarias de educação e saúde, demonstra um esforço conjunto para atender às necessidades dos alunos de forma integrada. A entrega dos óculos de grau é uma das várias etapas do programa, que inclui a realização de exames de vista periódicos e o acompanhamento contínuo da saúde visual dos estudantes.

A implementação do Programa Olhar Jaguariaíva reflete a preocupação da administração municipal com a saúde e a educação das crianças, buscando proporcionar condições adequadas para o seu pleno desenvolvimento. A iniciativa beneficia diretamente os alunos, suas famílias e a comunidade escolar, contribuindo para um melhor rendimento acadêmico e qualidade de vida.

Com a entrega dos 41 óculos de grau, a prefeitura de Jaguariaíva reafirma seu compromisso com a saúde e a educação, valorizando a importância da visão para o aprendizado e o bem-estar dos alunos. O Programa Olhar Jaguariaíva continua a ser uma prioridade, visando alcançar cada vez mais estudantes e garantir que todos tenham as mesmas oportunidades de sucesso escolar.