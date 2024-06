Hospital de Arapoti conta com o mais moderno aparelho de tomografia da região

O Hospital 18 de Dezembro agora dispõe de um aparelho de tomografia mais moderno da região, que está em funcionamento 24 horas por dia. Este avanço facilita significativamente o diagnóstico dos pacientes e o trabalho dos profissionais de saúde. O novo equipamento de tomógrafo, totalmente atualizado, possui 16 canais e está disponível integralmente aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de forma gratuita, mediante agendamento pela Secretaria Municipal de Saúde.

Além do tomógrafo, o Hospital 18 de Dezembro também possui um aparelho de Raio X inteiramente digital, bem como um aparelho de ultrassom. Esses equipamentos são utilizados de forma eletiva, proporcionando exames precisos e gratuitos para os pacientes.

A instalação do novo tomógrafo representa um avanço tecnológico importante para a instituição, permitindo a realização de exames com maior rapidez e precisão. O aparelho de tomografia com 16 canais é capaz de fornecer imagens de alta resolução, auxiliando no diagnóstico de diversas condições médicas, desde fraturas e lesões internas até doenças mais complexas, como tumores e problemas cardiovasculares. Este recurso torna-se especialmente valioso em situações de emergência, onde a rapidez e a precisão dos exames podem ser cruciais para o tratamento adequado dos pacientes.

O acesso aos exames de tomografia é facilitado pelo agendamento através da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo que todos os pacientes do SUS possam usufruir deste serviço. A disponibilização gratuita desses exames representa um benefício significativo para a comunidade, especialmente para aqueles que dependem do sistema público de saúde.

O aparelho de Raio X digital também traz benefícios importantes para o hospital. A digitalização dos exames de Raio X permite uma análise mais detalhada e rápida das imagens, além de facilitar o armazenamento e a transferência dos dados. Isso contribui para uma melhor organização e eficiência no atendimento aos pacientes.

O serviço de ultrassom, igualmente disponível de forma gratuita, complementa a oferta de diagnósticos por imagem do Hospital 18 de Dezembro. A ultrassonografia é uma ferramenta essencial na avaliação de várias condições médicas, como problemas abdominais, ginecológicos, obstétricos e musculoesqueléticos.

O Hospital 18 de Dezembro continua a se equipar com tecnologia de ponta para oferecer um atendimento de qualidade aos seus pacientes. A implementação desses equipamentos modernos demonstra um compromisso com a saúde e o bem-estar da população atendida, proporcionando diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes.