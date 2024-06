Lupion destina R$ 100 mil para custeio da Saúde em Joaquim Távora

Reforçando seu compromisso com as melhorias na área da Saúde na região do Norte Pioneiro, o deputado federal Pedro Lupion realizou recentemente a destinação de uma verba de R$ 100 mil para o município de Joaquim Távora.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe de assessoria do deputado, o valor faz parte de uma emenda impositiva individual do parlamentar e será destinado para custeio de serviços que fazem parte do setor de Atenção Básica a Saúde que envolve a realização de consultas, exames e acesso a medicamentos básicos.

A entrega aconteceu por intermédio do vereador Fernando Fiats, mais conhecido como Fernandinho do Gás, que realizou o pedido do recurso ao deputado. “A expectativa é que este valor possa apresentar melhoras significativas nos serviços de saúde que são ofertados a população do nosso município. Agradeço ao deputado Pedro Lupion pela parceria, pois são valores que irão ajudar a melhorar a qualidade dos serviços na área da Saúde do nosso município”, destacou o vereador.

Ainda conforme as informações divulgadas pela assessoria do deputado, o próximo passo é o município realizar o cadastro junto ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Já o deputado comemorou a liberação da emenda e destacou seu compromisso com os municípios da região. “Investir em Saúde não é apenas um dos nossos compromissos, mas algo que nos dá orgulho, pois é uma das áreas mais importantes para qualidade de vida das pessoas. Reforço meu apoio ao município de Joaquim Távora e essa emenda é mais uma prova disso. Vamos continuar trabalhando para trazer cada vez mais recursos e melhorias para os municípios e moradores do Norte Pioneiro.

Após a liberação da emenda, um oficio foi encaminhado a prefeitura informando sobre a verba disponibilizada ao município.