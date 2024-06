Jaguariaíva dá inicio aos preparativos do Concurso Embaixadora do Turismo Jaguariaíva 2024

Nesta semana, representantes da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente (SETMA) estiveram na sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Jaguariaíva (ACIAJA) para discutir os preparativos e encaminhamentos do Concurso Embaixadora do Turismo Jaguariaíva 2024. O evento está agendado para o dia 6 de julho e promete repetir o sucesso das edições anteriores.

Durante a reunião, foram destacados os resultados positivos do concurso realizado no ano passado. Em 2023, Anita Frizzanco foi coroada como Embaixadora do Turismo, sua vitória foi elogiada por contribuir significativamente para a promoção do turismo local. O título ajudou a divulgar as belezas naturais e as diversas atrações de Jaguariaíva, evidenciando a importância de iniciativas voltadas para o fortalecimento do setor turístico na região.

A SETMA reafirmou seu compromisso em fortalecer o turismo local através do concurso, que tem se mostrado uma ferramenta eficaz para essa missão. O evento não só celebra a cultura e as tradições locais, mas também envolve a comunidade e os empresários, gerando um impacto positivo na economia do município. A presença da SETMA na ACIAJA reforça a parceria entre o setor público e privado, essencial para o desenvolvimento sustentável do turismo em Jaguariaíva.

A Prefeitura Municipal, por meio da SETMA, está empenhada em continuar promovendo ações que valorizem o potencial turístico da cidade. O concurso de Embaixadora do Turismo é uma dessas ações estratégicas, e a edição de 2024 já está sendo planejada com o objetivo de superar as expectativas e atrair ainda mais atenção para as riquezas naturais e culturais de Jaguariaíva.

A reunião na ACIAJA também serviu para alinhar detalhes operacionais e estratégicos do evento, garantindo que todos os aspectos estejam em conformidade para a realização de mais uma edição de sucesso. A SETMA e a ACIAJA estão trabalhando juntas para assegurar que o Concurso Embaixadora do Turismo Jaguariaíva 2024 seja um marco na promoção do turismo local, reafirmando a cidade como um destino atrativo e acolhedor.