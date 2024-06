Governo do Estado entrega novo caminhão para Defesa Civil de Arapoti

O município de Arapoti recebeu um novo caminhão Auto Bomba Tanque para a Defesa Civil. A aquisição foi viabilizada pelo Governo do Estado por meio de indicação do deputado estadual Moacir Fadel, que entregou o veículo à Prefeitura em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (13). A recepção contou com a presença do prefeito Irani Barros, do vice-prefeito Potinho, do vereador Maicon Pot e da coordenadora da Defesa Civil, Ilane Goreski.

O caminhão, que representa um investimento de cerca de um milhão de reais, possui tecnologia de ponta e estrutura moderna. Equipado com recursos essenciais, o veículo está preparado para atuar de forma eficaz em situações de incêndios e emergências. O prefeito destacou que este é o primeiro veículo zero km recebido pela Defesa Civil de Arapoti, ressaltando que o equipamento anterior, datado de 2006, já estava usado quando chegou ao município.

Além da aquisição do novo caminhão, a gestão municipal tem realizado investimentos significativos para melhorar a estrutura da Defesa Civil. Foram destinados 210 mil reais para a reforma do prédio e compra de mobiliários, além da aquisição de uniformes e equipamentos para os brigadistas. Esses investimentos visam melhorar a capacidade de resposta a emergências.

Segundo o Subtenente Paulo Sérgio Gualdezi, o caminhão tem capacidade para seis mil litros de água, potência de 210 cavalos e uma bomba de 500 galões por minuto. O veículo possui uma tomada de força independente que permite jogar água enquanto está em movimento, além de um sistema de rádio comunicação digital e aspersores para combate a incêndios nas partes dianteira, lateral e traseira.

A cerimônia de entrega do caminhão contou ainda com a presença de representantes da corporação, incluindo o Coronel Machado, comandante do primeiro Comando Regional dos Bombeiros Militares (CRBM), o Tenente Coronel Rafael Lorenzetto e o Capitão Bruno José Fidalgo. A Defesa Civil de Arapoti, em conjunto com outros órgãos e a comunidade, coordena ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação em situações de emergência.